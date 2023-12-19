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Российские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Telegram-канал «Автопоток» опубликовал первые снимки прототипа отечественного электромобиля Amber («Янтарь»). Его начнут производить в Калининграде с 2025 года.

Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»

Не стоит удивляться странной «внешности» Amber: разработчики обнадежили, что серийный электромобиль будет иметь совершенно иной вид, а показанный экземпляр предназначен для тестирования платформы и агрегатов.

Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»

Технические характеристики будущего транспортного средства не раскрывают, но известно, что он получит силовую установку и электронику российского производства.

Электромобиль Amber разрабатывает компания «Автотор» совместно с госкорпорацией «Росатом». Они собираются производить до 60 тысяч таких машин ежегодно.



Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»