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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
54 минуты назад
Рейтинг: +659
Посты: 1329

Российские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Telegram-канал «Автопоток» опубликовал первые снимки прототипа отечественного электромобиля Amber («Янтарь»). Его начнут производить в Калининграде с 2025 года.

Сообщество
# Россия
# технологии
# транспорт
# электромобили
Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»
Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»

Не стоит удивляться странной «внешности» Amber: разработчики обнадежили, что серийный электромобиль будет иметь совершенно иной вид, а показанный экземпляр предназначен для тестирования платформы и агрегатов.

Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»
Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»

Технические характеристики будущего транспортного средства не раскрывают, но известно, что он получит силовую установку и электронику российского производства.

Электромобиль Amber разрабатывает компания «Автотор» совместно с госкорпорацией «Росатом». Они собираются производить до 60 тысяч таких машин ежегодно.

Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»
Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток»
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Комментарии

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3 Комментария

Max Power
Max Power
4 минуты назад
-
0
+
Надеюсь, в плане финального образа а/м,технические дизайнеры не подведут👍 Испытательный образец, конечно, на беременную сороконожку похож)
Ответить
-
0
+
Gendel
Gendel
18 минут назад
-
0
+
Страаашна..! Помню, когда первые фотки "десятки" появились, писали, что это или испорченное нечто "дзагато", или русское изделие )
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0
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Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

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11 минут назад
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Gendel
18 минут назад
Страаашна..! Помню, когда первые фотки "десятки" появились, писали, что это или испорченное нечто "дзагато", или русское изделие )

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
18 минут назад
И все-таки она вертится ) я просто пытаюсь понять точку зрения астрофотографа. Звезды конечно неподвижны вращается Земля и спутник движется по

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Игорь Коняшов
31 минута назад
Иван Колупаев, "спутники неподвижны - Земля вращается" Есть ли предел твоей тупости?)))

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
50 минут назад
Иван Колупаев, да нет, сама идея геостационарной орбиты изначально, базово, и заключается в угловой неподвижности объектов на ней. Это условие,

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
John Smith, не понятна ваша уверенность в том что это именно геостационарные спутники. На орбитах пониже не бывает старлинков?

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Николай Цыгикало, это могут быть и геостационарные спутники, он же фотографировал с выдержкой в 5 часов и телескоп все это время проворачивался в

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
2 часа назад
John Smith, думаю, вы ошибаетесь вслед за Эндрю Маккарти. Как геостационарный спутник может чертить линию относительно звёзд, если он неподвижен

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай Цыгикало, спутники неподвижны - Земля вращается. То есть спутник висит над одной точкой, а вот звезды-туманности уходят за горизонт и

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
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Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Александр Речкин
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Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
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Affidavit Donda
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