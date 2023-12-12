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Археологи нашли редкую монету — сребреник князя Владимира

Пресс-служба Института археологии Российской академии наук сообщила, что во время раскопок в Великом Новгороде археологи обнаружили редкую монету — сребреник крестителя Руси, великого князя Владимира. Находку датировали концом X века.

Сребреник князя Владимира / © пресс-служба РАН

Исследователи во время раскопок на Софийской стороне Великого Новгорода, к северу от местного кремля, нашли в нижних отложениях культурного слоя сребреник Владимира Красное Солнышко.

На одной стороне монеты изображен князь, сидящий в плаще, скрепленном на груди, в высокой шапке с подвесками. В его правой руке — крест на длинном древке, а левая прижата к груди. У левого плеча — княжеский знак, трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись (читать слева направо): «Владимир а се его (сребро)». На другой стороне — изображение Иисуса Христа с Евангелием.

Ранее монету такого типа находили в Великом Новгороде только один раз.