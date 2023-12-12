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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
22 минуты назад
Рейтинг: +199
Посты: 243

Лучшие снимки дикой природы премии NBP International Awards 2023

Жюри престижной международной премии Nature's Best Photography (NBP) подвело итоги 2023 года. 

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя:  «Три белых носорога», природный заповедник Ол Педжета, Наньюки, Кения / © Hector D. Astorga
Снимок абсолютного победителя:  «Три белых носорога», природный заповедник Ол Педжета, Наньюки, Кения / © Hector D. Astorga
Высокая оценка: «Косуля», Уилтшир, Англия / © Andy Rouse
Высокая оценка: «Косуля», Уилтшир, Англия / © Andy Rouse
Высокая оценка: «Прячущаяся серая пума», Торрес-дель-Пейн, Патагония, Чили / © Casey Klebba
Высокая оценка: «Прячущаяся серая пума», Торрес-дель-Пейн, Патагония, Чили / © Casey Klebba
Высокая оценка: «Бурый медведь и лосось», национальный парк Лейк-Кларк, Аляска, США / © Daniel D’Auria
Высокая оценка: «Бурый медведь и лосось», национальный парк Лейк-Кларк, Аляска, США / © Daniel D’Auria
Высокая оценка: «Африканский лев», Ндуту, национальный парк Серенгети, Танзания / © Gian Luigi Fornari Lanzetti
Высокая оценка: «Африканский лев», Ндуту, национальный парк Серенгети, Танзания / © Gian Luigi Fornari Lanzetti
Высокая оценка: «Африканские леопарды», заповедник Оларе Мотороги, национальный заповедник Масаи Мара, Кения / © Ian Mears
Высокая оценка: «Африканские леопарды», заповедник Оларе Мотороги, национальный заповедник Масаи Мара, Кения / © Ian Mears
Высокая оценка: «Бурый медведь и его детеныш», национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith
Высокая оценка: «Бурый медведь и его детеныш», национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith
Высокая оценка: «Горный заяц», Шотландия, Великобритания / © Kevin Morgans
Высокая оценка: «Горный заяц», Шотландия, Великобритания / © Kevin Morgans
Высокая оценка: «Гепард и детеныши», национальный заповедник Масаи Мара, Кения / © Gopala Krishnan
Высокая оценка: «Гепард и детеныши», национальный заповедник Масаи Мара, Кения / © Gopala Krishnan
Высокая оценка: «Галапагосская наземная игуана», остров Северный Сеймур, Галапагос, Эквадор / © Marko Dimitrijevic
Высокая оценка: «Галапагосская наземная игуана», остров Северный Сеймур, Галапагос, Эквадор / © Marko Dimitrijevic
Высокая оценка: «Гавиал и детеныши», река Чамбал, штат Уттар-Прадеш, Индия / © Santosh Jana
Высокая оценка: «Гавиал и детеныши», река Чамбал, штат Уттар-Прадеш, Индия / © Santosh Jana
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