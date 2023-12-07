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NASA опубликовало первые снимки, сделанные зондом Psyche

В октябре 2023 года межпланетный аппарат Psyche запустили в космос с помощью ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy компании SpaceX. Цель полета — изучение 280-километрового металлического астероида (16) Психея, который, как предполагают астрономы, может быть частью ядра протопланеты.

Тестовые снимки зонда Psyche / © NASA / JPL-Caltech / ASU

На днях американское космическое агентство представило первые снимки, которые аппарат сделал 4 декабря 2023 года, во время активации своих научных инструментов.

В общей сложности Psyche получил 68 снимков, которые демонстрируют участок звездного неба в районе созвездия Рыбы. По словам специалистов, эти изображения показали, что камера станции работает в штатном режиме. В следующий раз ее задействуют в 2026 году, когда аппарат пролетит мимо Марса.