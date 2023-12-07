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Видео: новые электромобили Volkswagen, BMW и Mercedes доказали свою безопасность в краш-тестах
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной и пассивной безопасности (Euro NCAP) сообщил, что безопасность Volkswagen ID.7, BMW i5 и Mercedes-Benz EQE SUV не уступает моделям с двигателями внутреннего сгорания.
Электромобиль Volkswagen ID.7 получил оценку 95% из 100% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов — 88% и 83% соответственно.
Электромобиль BMW i5 получил оценку 89% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов — 85% и 86% соответственно.
Электромобиль Mercedes-Benz EQE SUV получил оценку 87% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов — 90% и 80% соответственно.
Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.
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Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.
Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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