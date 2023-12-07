Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: новые электромобили Volkswagen, BMW и Mercedes доказали свою безопасность в краш-тестах

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной и пассивной безопасности (Euro NCAP) сообщил, что безопасность Volkswagen ID.7, BMW i5 и Mercedes-Benz EQE SUV не уступает моделям с двигателями внутреннего сгорания.

BMW i5 во время краш-теста / © Euro NCAP

Электромобиль Volkswagen ID.7 получил оценку 95% из 100% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов — 88% и 83% соответственно.

© Euro NCAP

Электромобиль BMW i5 получил оценку 89% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов — 85% и 86% соответственно.

© Euro NCAP

Электромобиль Mercedes-Benz EQE SUV получил оценку 87% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов — 90% и 80% соответственно.

© Euro NCAP