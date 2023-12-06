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Первый в мире закон, созданный чат-ботом, приняли в Бразилии

Законодательный орган города Порту-Алегри на юге Бразилии принял закон, текст которого был полностью написан с помощью ChatGPT — чат-бота с генеративным искусственным интеллектом.

Логотип ChatGPT / © OpenAI

Новый закон, который вступил в силу в конце ноября, не позволит городским властям взимать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков воды в случае их кражи. Тридцать шесть членов совета единогласно проголосовали за этот проект, документ подписал мэр Себаштиау Мелу.

Правда, большинство голосовавших не знали, что текст закона создал ChatGPT по запросу члена совета Рамиро Росарио. Он сознался в этом позже.