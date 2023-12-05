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IBM показала свой первый модульный квантовый компьютер

Американская компания IBM на ежегодной конференции Quantum Summit презентовала модульный квантовый компьютер Quantum System Two. Он работает на базе трех чипов Heron.

Модульный квантовый компьютер / © IBM Research

Процессор Heron оперирует 133 кубитами и выдает в пять раз меньше ошибок во время вычислительных процессов, если сравнивать его с чипом Eagle этого же производителя.

Сегодня квантовые процессоры используют сотрудники Министерства энергетики США, Токийского университета (Япония), австралийского стартапа Q-CTRL и Кельнского университета (Германия) для исследований в таких областях науки, как химия, физика, материаловедение и других.

Процессор Heron / © IBM Research

Преимущества модульного квантового компьютера понятны. Система разработана таким образом, что ее можно будет со временем дополнить новым оборудованием — процессорами, серверами и прочими комплектующими, улучшив технические характеристики.

© IBM Research