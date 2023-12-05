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Tesla Cybertruck подготовили к тяжелому бездорожью

Компания Tesla только на прошлой неделе начала передавать электрический пикап Cybertruck первым покупателям, а американское ателье Unplugged Performance уже провело его серьезный тюнинг.

Tesla Cybertruck / © Unplugged Performance

Умельцы из Unplugged Performance, которые более 10 лет тюнингуют электромобили Tesla, улучшили проходимость Cybertruck, подняв кузов на 63 миллиметра и установив усиленные бамперы и пороги, а также дополнили защиту днища.

Также на электропикап поставили 20-дюймовые стальные диски с огромными внедорожными шинами.

Tesla Cybertruck / © Unplugged Performance

Tesla Cybertruck / © Unplugged Performance