Tesla показала самый «бюджетный» Cybertruck

После мероприятия, посвященного старту поставок Cybertruck, в социальный сетях было много разговоров о стоимости этого электрического пикапа. Ведь четыре года назад, во время презентации Cybertruck, Илон Маск обещал, что электромобиль будет стоить 40 тысяч долларов, а в итоге цена самой бюджетной версии оказалась на 20 тысяч больше.