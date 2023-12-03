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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +341
Посты: 597

Нейросеть Stable Diffusion получила новую версию, позволяющую генерировать изображения в режиме реального времени

Генеральный директор Stability AI представил новую модель искусственного интеллекта SDXL Turbo, которая генерирует изображения, пока пользователь вводит текстовые подсказки.

Сообщество
# Stable Diffusion
# ИИ
# технологии
Пример того, как работает новая версия нейросети Stable Diffusion / © Stability AI
Пример того, как работает новая версия нейросети Stable Diffusion / © Stability AI

Как следует из названия, основная задача новой версии — это скорость: она способна генерировать изображения в режиме реального времени. SDXL Turbo превосходит другие модели компании и обладает очень высокой производительностью.

Примеры изображений, которые сгенерировала SDXL Turbo / © Stability AI 
Примеры изображений, которые сгенерировала SDXL Turbo / © Stability AI 
© Stability AI Archive  
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Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
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