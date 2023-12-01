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Илон Маск анонсировал появление Starship V2
Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети X пост с фотографией четырех верхних ступеней Starship и сообщил, что они будут «последними из V1» (первой версии). Создание Starship V2, по его словам, станет следующим шагом в развитии космической техники.
Чем вторая версия будет отличаться от первой? По словам Маска, Starship V2 будет вмещать больше топлива, иметь меньшую массу и повышенную надежность.
В частности, улучшенный двигатель Raptor следующего поколения поможет облегчить ракету, но ее мощность возрастет на 17%. Также SpaceX планирует увеличить количество двигателей и изменить форму топливных баков, что приведет к росту грузоподъемности и дальности миссий.
Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.
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