Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети X пост с фотографией четырех верхних ступеней Starship и сообщил, что они будут «последними из V1» (первой версии). Создание Starship V2, по его словам, станет следующим шагом в развитии космической техники.

Второй испытательный полет транспортной системы Starship / © C&J Images

Чем вторая версия будет отличаться от первой? По словам Маска, Starship V2 будет вмещать больше топлива, иметь меньшую массу и повышенную надежность.

В частности, улучшенный двигатель Raptor следующего поколения поможет облегчить ракету, но ее мощность возрастет на 17%. Также SpaceX планирует увеличить количество двигателей и изменить форму топливных баков, что приведет к росту грузоподъемности и дальности миссий.