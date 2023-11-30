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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +449
Посты: 1052

Слияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройку

Агентство развития территории Neom обнародовало изображения нового комплекса под названием Siranna, в котором разместится фешенебельный отель. Идея в том, чтобы вписать футуристичную высотку в горный ландшафт так, чтобы она смотрелась максимально органично.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom

Siranna расположится в бухте залива Акаба, куда можно будет добраться только по морю.  

Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
Проект отеля Siranna / © Neom
© NEOM
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Это да, к сожалению. Зато приучает не растекаться мыслию по дереву.) почти везде лимит букв. Например, в статье выше про "Падение Голиафа" лимит 20,5

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2 часа назад
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Николай Цыгикало
2 часа назад
Изложение, формат, доведение информации. Вернее было бы написать "отлично рассказано, Василий". Это комплимент автору как новостнику. Интересный

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Олександр Власенко
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Питон Удав
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Михаил
5 часов назад
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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6 часов назад
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meautentico
6 часов назад
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Настоящий Кот
7 часов назад
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Настоящий Кот
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Так же это хорошо коррелируется с утечками кадров, за последние пару лет, они особенно остро влияют на все высокотехнологичные изделия по всей

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Настоящий Кот
7 часов назад
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Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
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