Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые впервые сфотографировали гигантскую крысу Вангуну, которая способна разгрызать кокосы
Шесть лет назад ученые обнаружили новый вид гигантских крыс, которые могут разгрызать кокосы. Недавно это удивительное существо впервые запечатлели на камеру в дикой природе.
Жители Соломоновых островов издавна рассказывали истории об огромных крысах, снующих по деревьям. Они также утверждали, что эти животные способны прогрызать зубами кокосы.
В 2017 году исследователи из США во время экспедиции нашли единственный экземпляр такой крысы и с помощью анализа ДНК подтвердили, что он принадлежит к совершенно новому виду Uromys vika. Ученые сообщили, что гигантские крысы Вангуну могут весить до одного килограмма и достигать в длину почти полуметра.
Однако тогда Uromys vika смогли показать лишь на рисунке, а недавно представителя этого вида удалось впервые сфотографировать.
К сожалению, это, возможно, единственные снимки гигантской крысы Вангуну, которые когда-либо будут сделаны. Несмотря на то что вид открыли всего несколько лет назад, из-за своей редкости он быстро попал в список находящихся под угрозой исчезновения.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Британские ученые выяснили, что предки крокодилов появились в Северной Америке около 145 миллионов лет назад, а потом распространились по миру благодаря одной важной адаптации.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Поток результатов космической обсерватории «Джеймс Уэбб» все больше озадачивает ученых. Телескоп фиксирует множество древних массивных галактик, которых, по современным представлениям, вообще не должно существовать. Горячие головы уже заговорили чуть ли не об отмене Большого взрыва. Naked Science объясняет, что на самом деле происходит с наукой об истории космоса.
Британские ученые выяснили, что предки крокодилов появились в Северной Америке около 145 миллионов лет назад, а потом распространились по миру благодаря одной важной адаптации.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Что будет с нефтью?
История денег
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии