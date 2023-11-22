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Ученые впервые сфотографировали гигантскую крысу Вангуну, которая способна разгрызать кокосы

Шесть лет назад ученые обнаружили новый вид гигантских крыс, которые могут разгрызать кокосы. Недавно это удивительное существо впервые запечатлели на камеру в дикой природе.

Снимок гигантской крысы Вангуну / © Tyrone Lavery

Жители Соломоновых островов издавна рассказывали истории об огромных крысах, снующих по деревьям. Они также утверждали, что эти животные способны прогрызать зубами кокосы.

В 2017 году исследователи из США во время экспедиции нашли единственный экземпляр такой крысы и с помощью анализа ДНК подтвердили, что он принадлежит к совершенно новому виду Uromys vika. Ученые сообщили, что гигантские крысы Вангуну могут весить до одного килограмма и достигать в длину почти полуметра.

Иллюстрация гигантской крысы Вангуну / © Velizar Simeonovski

Однако тогда Uromys vika смогли показать лишь на рисунке, а недавно представителя этого вида удалось впервые сфотографировать.

К сожалению, это, возможно, единственные снимки гигантской крысы Вангуну, которые когда-либо будут сделаны. Несмотря на то что вид открыли всего несколько лет назад, из-за своей редкости он быстро попал в список находящихся под угрозой исчезновения.

Снимки с фотоловушек гигантских крыс Вангуну / © Tyrone Lavery