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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +336
Посты: 589

Создана самая полная карта рек Земли

Ученые вместе с сотрудниками компании Grasshopper Geography создали детальную карту, показывающую, в какой океан впадает каждая из мировых рек. Доступна разбивка по странам и регионам.

Сообщество
# карты
# реки
Новая карта показывает, какие реки впадают в Атлантический океан (отмечен зеленым цветом), Северный Ледовитый океан (синим), Тихий океан (оранжевым) и Индийский океан (розовым), серый цвет — не впадают ни в один из океанов / © Grasshopper Geography
Новая карта показывает, какие реки впадают в Атлантический океан (отмечен зеленым цветом), Северный Ледовитый океан (синим), Тихий океан (оранжевым) и Индийский океан (розовым), серый цвет — не впадают ни в один из океанов / © Grasshopper Geography

Потребовались сотни часов редактирования данных и создания карт, однако теперь авторы проекта представили свою работу и все желающие могут с ней ознакомиться.

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# авиация
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