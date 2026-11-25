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Космический аппарат NASA получил выразительный снимок Земли на пути к Марсу

Космический аппарат ESCAPADE, принадлежащий NASA, запечатлел Землю во время гравитационного маневра, который позволил ему продолжить путешествие к Марсу.

© NASA / Northern Arizona University

Снимки были сделаны 9 ноября с помощью камеры Visible and Infrared Observation System, разработанной Университетом Северной Аризоны. К этому моменту прошло примерно три часа после максимального сближения аппарата с Землей: он находился на расстоянии примерно 62 000 километров от планеты, откуда открывался хороший обзор Западного полушария.

Фотографии сделала вторая из двух космических станций ESCAPADE, выполнивших в этом месяце активный гравитационный маневр вблизи Земли. Оба аппарата использовали сочетание включений двигателей и гравитационного воздействия нашей планеты, чтобы набрать необходимую скорость для десятимесячного перелета к Марсу.

После выхода на орбиту Красной планеты аппараты приступят к изучению взаимодействия солнечного ветра с марсианской средой.

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, исходящих от Солнца со скоростью примерно 1,6 миллиона километров в час. Ученые намерены выяснить, как это взаимодействие влияет на атмосферу Марса и способствует ее постепенной утрате.

По данным NASA, миссия ESCAPADE финансируется подразделением агентства по гелиофизике (Heliophysics Division) и реализуется в рамках программы Small Innovative Missions for Planetary Exploration, ориентированной на небольшие инновационные проекты по исследованию планет.

Руководство миссией осуществляет Лаборатория космических наук Калифорнийского университета в Беркли*. В проекте также участвуют компании Rocket Lab, Blue Origin и Advanced Space, Центр космических полетов имени Годдарда NASA и Аэронавтический университет Эмбри — Риддл.

* Внесен в реестр нежелательных организаций в России

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