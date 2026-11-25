Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Космический аппарат NASA получил выразительный снимок Земли на пути к Марсу
Космический аппарат ESCAPADE, принадлежащий NASA, запечатлел Землю во время гравитационного маневра, который позволил ему продолжить путешествие к Марсу.
Снимки были сделаны 9 ноября с помощью камеры Visible and Infrared Observation System, разработанной Университетом Северной Аризоны. К этому моменту прошло примерно три часа после максимального сближения аппарата с Землей: он находился на расстоянии примерно 62 000 километров от планеты, откуда открывался хороший обзор Западного полушария.
Фотографии сделала вторая из двух космических станций ESCAPADE, выполнивших в этом месяце активный гравитационный маневр вблизи Земли. Оба аппарата использовали сочетание включений двигателей и гравитационного воздействия нашей планеты, чтобы набрать необходимую скорость для десятимесячного перелета к Марсу.
После выхода на орбиту Красной планеты аппараты приступят к изучению взаимодействия солнечного ветра с марсианской средой.
Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, исходящих от Солнца со скоростью примерно 1,6 миллиона километров в час. Ученые намерены выяснить, как это взаимодействие влияет на атмосферу Марса и способствует ее постепенной утрате.
По данным NASA, миссия ESCAPADE финансируется подразделением агентства по гелиофизике (Heliophysics Division) и реализуется в рамках программы Small Innovative Missions for Planetary Exploration, ориентированной на небольшие инновационные проекты по исследованию планет.
Руководство миссией осуществляет Лаборатория космических наук Калифорнийского университета в Беркли*. В проекте также участвуют компании Rocket Lab, Blue Origin и Advanced Space, Центр космических полетов имени Годдарда NASA и Аэронавтический университет Эмбри — Риддл.
* Внесен в реестр нежелательных организаций в России
Комментарии
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Завоевательная кампания Александра Македонского стала возможной не только благодаря военным талантам полководца. Предпосылки складывались еще при его отце Филиппе II, которому за сравнительно короткий срок удалось превратить небольшое царство в богатую и влиятельную державу.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Завоевательная кампания Александра Македонского стала возможной не только благодаря военным талантам полководца. Предпосылки складывались еще при его отце Филиппе II, которому за сравнительно короткий срок удалось превратить небольшое царство в богатую и влиятельную державу.
Мы нередко ищем в отношениях подтверждение того, что смотрим на мир одинаково. Но насколько важно действительно совпадать в предпочтениях с партнером и насколько — просто ощущать такое совпадение?
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Декабря, 2014
10 кругов ада для iPhone 6
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
23 Ноября, 2018
Телескопы: в космосе, стратосфере и на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно