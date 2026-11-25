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Инфографика: рейтинг 30 авиамаршрутов по степени нарушения биологических часов

Дальнемагистральные перелеты позволяют за несколько часов преодолевать огромные расстояния и перемещаться между континентами. Однако организму человека зачастую требуются несколько дней, чтобы приспособиться к новому часовому поясу.

Инфографика: рейтинг 30 авиамаршрутов по степени нарушения биологических часов / © Visual Capitalist

В Индексе тяжести джетлага за 2026 год, опубликованном сервисом Destination.com, сравниваются 30 популярных авиамаршрутов. При составлении рейтинга учитываются разница во времени между пунктами отправления и назначения, направление перелета и пересечение экватора.

Третье место занимает маршрут Лос-Анджелес — Токио с показателем 9,0 балла. Следом идет рейс Нью-Йорк — Сингапур, набравший 8,8 балла. Эти примеры наглядно показывают, насколько сильно дальние перелеты между Северной Америкой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона могут нарушать работу внутренних биологических часов человека.

В методике расчета предусмотрен повышающий коэффициент 1,3 для перелетов на восток, а за пересечение экватора к итоговому результату добавляется 0,5 балла. При этом приведенные значения представляют собой расчетные оценки, а не результаты непосредственного измерения симптомов у пассажиров.

Джетлаг (синдром смены часовых поясов) возникает, когда внутренние циркадные ритмы организма, регулирующие сон, бодрствование и выработку гормонов, перестают соответствовать местному времени.

По данным компании Timeshifter, внутренние биологические часы большинства людей имеют цикл продолжительностью немного более 24 часов. Поэтому организму, как правило, проще адаптироваться к удлинению суток при перелете на запад, чем к их сокращению при путешествии на восток.

Пересечение экватора также может осложнять адаптацию из-за изменения сезонного характера светового дня. Впрочем, этот фактор следует отличать от обычного джетлага, который прежде всего связан со сменой часовых поясов.

Последствия смены часовых поясов не ограничиваются обычной усталостью. Исследование с применением методов нейровизуализации, проведенное в 2020 году, выявило изменения функциональных связей между отделами мозга и снижение активности областей, связанных с вниманием и памятью, во время джетлага. Для пассажиров, совершающих самые продолжительные в мире беспосадочные перелеты, подобные эффекты могут стать серьезной проблемой: им бывает труднее концентрироваться, нормально спать и придерживаться привычного распорядка дня.

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