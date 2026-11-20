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Telegram тестирует единую ленту каналов с рекомендациями по интересам

В разделе «Добавленные» можно читать выбранные каналы, даже не подписываясь на них. В соседней вкладке «Для вас» Telegram подбирает посты по интересам читателя — например, об играх или биотехнологиях.

Выбор тем и публикации каналов в тестовой ленте Telegram для iPhone / © Gram News, кадр из демонстрации

Вкладку «Новости» заметили в тестовых версиях Telegram для iPhone и Mac. На 20 ноября в российском App Store доступна версия 13.2.2. Когда лента появится в общедоступном приложении, Telegram пока не сообщил.

Авторы канала teleLakel показали ленту в работе. У каждой публикации видны название канала, начало текста и миниатюра, если автор прикрепил фото или видео. В ленте можно искать посты, скрывать неинтересные рекомендации и одной кнопкой отмечать все новые записи прочитанными.

ИИ-помощники, диктовка и перевод

В меню бота @agent перечислены ChatGPT, Claude, Gemini, Grok и OpenRouter. Для подключения каждого сервиса нужен собственный API-ключ пользователя. Если добавить несколько сервисов, между ними можно переключаться в том же чате с ботом.

Во время записи голосового сообщения можно смахнуть влево и продолжить диктовать. Слова появляются в поле ввода по мере того, как человек говорит. Собеседнику можно отправить обычное текстовое сообщение.

Для подписчиков Premium тестируют автоматическую правку исходящих сообщений. Редактор исправляет ошибки, меняет стиль или переводит текст на выбранный язык. Он применяет правку после нажатия «Отправить», и у собеседника не появляется пометка «изменено».

Профили, подарки и боты

В бета-версии Telegram 13.3 для iPhone кнопки в профиле стали круглыми. Закрепленные подарки движутся в пузырьках вокруг аватара, а при воспроизведении музыки включается анимация. В более поздней тестовой сборке 37593 это оформление отключили по умолчанию и оставили в отладочном меню.

Закрепленные подарки вокруг фотографии профиля в тестовой версии Telegram для iPhone / © Telegram Info, канал Beta Info

Подарки, которые владелец уже вывел в блокчейн, можно будет выставить на площадке Fragment прямо из Telegram. Покупатель сможет оплатить подарок через Gram Wallet или предложить свою цену. Такой предмет также разрешили ставить в первую ячейку при создании нового коллекционного подарка.

Владельцы ботов смогут добавлять в профиль интерактивные HTML-виджеты через @BotFather. Для ботов тестируют и прямые приглашения. У получателя бот активируется автоматически, а в приглашении видно, кто его отправил и кому принадлежит бот.

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