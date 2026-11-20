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Telegram тестирует единую ленту каналов с рекомендациями по интересам
В разделе «Добавленные» можно читать выбранные каналы, даже не подписываясь на них. В соседней вкладке «Для вас» Telegram подбирает посты по интересам читателя — например, об играх или биотехнологиях.
Вкладку «Новости» заметили в тестовых версиях Telegram для iPhone и Mac. На 20 ноября в российском App Store доступна версия 13.2.2. Когда лента появится в общедоступном приложении, Telegram пока не сообщил.
Авторы канала teleLakel показали ленту в работе. У каждой публикации видны название канала, начало текста и миниатюра, если автор прикрепил фото или видео. В ленте можно искать посты, скрывать неинтересные рекомендации и одной кнопкой отмечать все новые записи прочитанными.
ИИ-помощники, диктовка и перевод
В меню бота @agent перечислены ChatGPT, Claude, Gemini, Grok и OpenRouter. Для подключения каждого сервиса нужен собственный API-ключ пользователя. Если добавить несколько сервисов, между ними можно переключаться в том же чате с ботом.
Во время записи голосового сообщения можно смахнуть влево и продолжить диктовать. Слова появляются в поле ввода по мере того, как человек говорит. Собеседнику можно отправить обычное текстовое сообщение.
Для подписчиков Premium тестируют автоматическую правку исходящих сообщений. Редактор исправляет ошибки, меняет стиль или переводит текст на выбранный язык. Он применяет правку после нажатия «Отправить», и у собеседника не появляется пометка «изменено».
Профили, подарки и боты
В бета-версии Telegram 13.3 для iPhone кнопки в профиле стали круглыми. Закрепленные подарки движутся в пузырьках вокруг аватара, а при воспроизведении музыки включается анимация. В более поздней тестовой сборке 37593 это оформление отключили по умолчанию и оставили в отладочном меню.
Подарки, которые владелец уже вывел в блокчейн, можно будет выставить на площадке Fragment прямо из Telegram. Покупатель сможет оплатить подарок через Gram Wallet или предложить свою цену. Такой предмет также разрешили ставить в первую ячейку при создании нового коллекционного подарка.
Владельцы ботов смогут добавлять в профиль интерактивные HTML-виджеты через @BotFather. Для ботов тестируют и прямые приглашения. У получателя бот активируется автоматически, а в приглашении видно, кто его отправил и кому принадлежит бот.
Комментарии
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Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
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Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
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6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
16 Апреля, 2015
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