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Напечатанный на 3D-принтере клюв: необычная история спасения белоголового орлана

Белоголовый орлан по кличке Бьюти пережил огнестрельное ранение, в результате которого пострадал его клюв. Увечье казалось непоправимым, но птице повезло. На его пути встретилась основательница и директор организации Birds of Prey Northwest Джейни Велткамп.

© Janie Veltkamp / digitalmedia.fws.gov

Впервые Джейни Велткамп увидела травмированного орлана на Аляске. Тогда ей пришла в голову идея попробовать установить ему клюв, изготовленный с помощью 3D-печати.

«Мы создаем протезы для детей и ветеранов. Почему бы не сделать это для белоголового орлана? Тогда технология 3D-печати была еще новой. И она открывала возможности создания протезов для животных», — рассказывала Велткамп.

Однако путь к успеху был непростым. Никто прежде не пытался выполнить такую процедуру. Велткамп привезла Бьюти в Айдахо и собрала команду специалистов: ветеринар, стоматолог, инженер-механик и сама Велткамп биолог, специализирующийся на хищных птицах.

На создание работающего прототипа у них ушло 18 месяцев. Сам процесс установки клюва длился три часа. Орлан в это время оставался в сознании. Это было необходимо для идеальной посадки протеза.

Эта история началась более 20 лет назад. Браконьер выстрелил в Бьюти в 2005 году. А в 2008 году специалисты установили орлану протез. В 2024 году в возрасте 25 лет Бьюти умерла. Однако этот орлан — один из самых известных подопечных Birds of Prey Northwest.

Эта организация занимается спасением, лечением и реабилитацией хищных птиц. Также Birds of Prey Northwest сотрудничает с коренным племенем кер-д’ален. Неспособные вернуться на волю хищные птицы живут в специальных вольерах. Племя собирает их перья, которые птицы теряют при линьке. Эти перья племя использует для церемониальных целей.

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