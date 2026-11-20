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Будущий самый высокий небоскреб мира Jeddah Tower вырос до 482 метров
В Саудовской Аравии строители довели башню в Джидде до 120-го этажа. Девелопер рассчитывает, что к концу 2026 года стройка перешагнет отметку в 500 метров.
Девелопер Kingdom Holding Company рассказал о ходе строительства в отчете за третий квартал, данные которого в ноябре привел CapitalSA. К моменту отчета высота башни составила около 482 метров. По проекту она превысит километр.
В башню уже залили около 322 тысяч кубометров бетона. Это 72% от объема, предусмотренного проектом. Для продолжения бетонных работ на верхних этажах на стройку доставили насосы большей мощности.
Нижние этажи начали закрывать фасадными панелями. В отчете говорится о более чем 3900 установленных элементах. Внутри одновременно прокладывают инженерные сети, а на площадку прибыла команда, которая займется стальными конструкциями террасы.
Башня станет центральным объектом района Jeddah Economic City на севере города. Под застройку отвели около 5,3 квадратного километра. Главный подрядчик — Saudi Binladin Group.
По нынешнему графику строительство завершат в 2028 году. К тому времени башня должна стать выше дубайской «Бурдж-Халифы», которая сейчас удерживает мировой рекорд.
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Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
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Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
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