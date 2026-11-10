Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Airbus начала летные испытания необычной летающей лаборатории на базе A320
Самолет Airbus A320 ATRA выполнил серию вводных полетов на предприятии Airbus в Манхинге (Германия). Оснащенный специально модифицированной носовой частью истребителя Eurofighter, этот самолет, принадлежащий Германскому центру авиации и космонавтики (DLR), будет использоваться для дальнейшей разработки новой радиолокационной станции E-Scan для Eurofighter.
В один из погожих октябрьских дней на предприятии Airbus в немецком Манхинге на взлетную полосу вырулил Airbus A320. Его появление наверняка заставило бы авиационных фотографов и любителей наблюдать за самолетами остановиться и достать камеры. Это явно не обычный пассажирский лайнер — достаточно одного взгляда, чтобы понять это. На носу самолета установлен характерный заостренный обтекатель радиолокационной станции, позаимствованный у истребителя Eurofighter. Неужели Airbus испытывает здесь принципиально новую конструкцию самолета?
На самом деле перед нами Airbus A320 ATRA (Advanced Technology Research Aircraft — экспериментальный самолет для исследований передовых технологий). Это летающая лаборатория, предназначенная для испытаний и дальнейшей разработки радиолокационной системы следующего поколения для истребителя Eurofighter. Сегодня самолет выполняет один из нескольких вводных полетов, знаменующих начало его эксплуатации в качестве летающего испытательного стенда для этой системы.
В настоящее время основное внимание уделяется оснащению новых самолетов этой радиолокационной системой. Однако в перспективе планируется также модернизировать уже находящиеся в эксплуатации истребители Eurofighter.
Новая радиолокационная станция Eurofighter построена на основе технологии активной фазированной антенной решетки (АФАР), также известной как E-Scan. Эта РЛС значительно расширяет возможности Eurofighter при выполнении задач как в воздушном бою, так и при поражении наземных целей.
Для проведения летных испытаний радиолокационной станции Airbus объединила усилия с Германским центром авиации и космонавтики, которому принадлежит A320 ATRA. Чтобы установить носовую часть Eurofighter, конструкцию фюзеляжа A320 пришлось усилить, а внутри самолета проложить сотни метров кабелей передачи данных. Кроме того, была смонтирована система жидкостного и воздушного охлаждения, необходимая для поддержания оптимальной температуры радиолокационного оборудования.
В салоне оборудовали несколько рабочих мест, с которых специалисты могут получать необходимую информацию в режиме реального времени. Они видят не только все данные, поступающие от РЛС пилоту, но и полную картину происходящего непосредственно «под носом» самолета.
В начале 2025 года самолет с измененной конструкцией впервые поднялся в воздух — тогда еще без действующей радиолокационной станции. Этот полет был необходим для проверки его базовых летных характеристик и безопасности эксплуатации. Затем последовала обширная программа наземных испытаний, в ходе которой радиолокационное оборудование прошло всестороннюю проверку.
После ввода в строй летающей лаборатории для военных испытаний разработка радиолокационной станции E-Scan для Eurofighter выходит на новый этап. Тем временем необычный Airbus A320 ATRA, несущий на носу характерный обтекатель истребителя, станет привычной частью авиационного пейзажа предприятия Airbus в Манхинге.
Комментарии
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Альтернативная космология без темной материи и темной энергии прошла проверки первичным нуклеосинтезом и кривыми вращения галактик
Физики провели две проверки космологической модели CCC+TL, в которой не требуются темная материя и темная энергия, возраст Вселенной оценивается в 26,7 миллиарда лет, а размерные фундаментальные константы меняются со временем. Расчет рождения легких элементов в первые минуты после Большого взрыва воспроизвел стандартные пропорции, а вращение 165 галактик модель описала не хуже прежних. Оба результата пока показали лишь внутреннюю согласованность и не были независимым подтверждением космологии.
Точные механизмы влияния кофе на здоровье человека по-прежнему не вполне ясны. Но это не мешает ученым выяснять все новые и новые стороны этого влияния. Десятки лет наблюдений за большим числом людей выявили, что вероятность приобретения слабоумия от всех причин резко снижается у тех из нас, кто пьет от двух-трех кружек кофе с кофеином в день и больше. Причем эффект не одинаково сильный для разных полов.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Ноября, 2014
10 самых интересных городов-призраков
6 Августа, 2020
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
19 Марта, 2017
«Ангара»: рождение ракеты
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
17 Июня, 2022
Знаете ли вы…
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно