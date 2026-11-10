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Александр Речкин
Александр Речкин
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Airbus начала летные испытания необычной летающей лаборатории на базе A320

Самолет Airbus A320 ATRA выполнил серию вводных полетов на предприятии Airbus в Манхинге (Германия). Оснащенный специально модифицированной носовой частью истребителя Eurofighter, этот самолет, принадлежащий Германскому центру авиации и космонавтики (DLR), будет использоваться для дальнейшей разработки новой радиолокационной станции E-Scan для Eurofighter.

Сообщество
# Airbus
# Eurofighter Typhoon
# авиация
# самолёты
# технологии
A320 ATRA в воздухе / © Airbus
A320 ATRA в воздухе / © Airbus

В один из погожих октябрьских дней на предприятии Airbus в немецком Манхинге на взлетную полосу вырулил Airbus A320. Его появление наверняка заставило бы авиационных фотографов и любителей наблюдать за самолетами остановиться и достать камеры. Это явно не обычный пассажирский лайнер — достаточно одного взгляда, чтобы понять это. На носу самолета установлен характерный заостренный обтекатель радиолокационной станции, позаимствованный у истребителя Eurofighter. Неужели Airbus испытывает здесь принципиально новую конструкцию самолета?

A320 ATRA (Advanced Technology Research Aircraft — экспериментальный самолет для исследований передовых технологий) / © Airbus
A320 ATRA (Advanced Technology Research Aircraft — экспериментальный самолет для исследований передовых технологий) / © Airbus

На самом деле перед нами Airbus A320 ATRA (Advanced Technology Research Aircraft — экспериментальный самолет для исследований передовых технологий). Это летающая лаборатория, предназначенная для испытаний и дальнейшей разработки радиолокационной системы следующего поколения для истребителя Eurofighter. Сегодня самолет выполняет один из нескольких вводных полетов, знаменующих начало его эксплуатации в качестве летающего испытательного стенда для этой системы.

В настоящее время основное внимание уделяется оснащению новых самолетов этой радиолокационной системой. Однако в перспективе планируется также модернизировать уже находящиеся в эксплуатации истребители Eurofighter.

Новая радиолокационная станция Eurofighter построена на основе технологии активной фазированной антенной решетки (АФАР), также известной как E-Scan. Эта РЛС значительно расширяет возможности Eurofighter при выполнении задач как в воздушном бою, так и при поражении наземных целей.

Для проведения летных испытаний радиолокационной станции Airbus объединила усилия с Германским центром авиации и космонавтики, которому принадлежит A320 ATRA. Чтобы установить носовую часть Eurofighter, конструкцию фюзеляжа A320 пришлось усилить, а внутри самолета проложить сотни метров кабелей передачи данных. Кроме того, была смонтирована система жидкостного и воздушного охлаждения, необходимая для поддержания оптимальной температуры радиолокационного оборудования.

В салоне оборудовали несколько рабочих мест, с которых специалисты могут получать необходимую информацию в режиме реального времени. Они видят не только все данные, поступающие от РЛС пилоту, но и полную картину происходящего непосредственно «под носом» самолета.

В начале 2025 года самолет с измененной конструкцией впервые поднялся в воздух — тогда еще без действующей радиолокационной станции. Этот полет был необходим для проверки его базовых летных характеристик и безопасности эксплуатации. Затем последовала обширная программа наземных испытаний, в ходе которой радиолокационное оборудование прошло всестороннюю проверку.

После ввода в строй летающей лаборатории для военных испытаний разработка радиолокационной станции E-Scan для Eurofighter выходит на новый этап. Тем временем необычный Airbus A320 ATRA, несущий на носу характерный обтекатель истребителя, станет привычной частью авиационного пейзажа предприятия Airbus в Манхинге.

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Сообщество
# Airbus
# Eurofighter Typhoon
# авиация
# самолёты
# технологии
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