Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus побил рекорд Boeing по дальности беспосадочного перелета пассажирского самолета

Компания Airbus установила мировой рекорд дальности беспосадочного перелета коммерческого пассажирского самолета, отобрав это достижение у своего главного конкурента Boeing. Прежний рекорд продержался около двух десятилетий.

Airbus A350-1000ULR / © Qantas

Рекордный полет выполнил Airbus A350-1000ULR — специальная модификация флагманского широкофюзеляжного лайнера, разработанная по заказу австралийской авиакомпании Qantas. Самолет создавался для выполнения беспосадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Чтобы обеспечить возможность таких сверхдальних перелетов, Airbus установила дополнительный топливный бак, благодаря которому заявленная дальность полета составляет около 18 520 километров.

Однако во время рекордного полета самолет преодолел значительно большее расстояние — свыше 23 150 километров. Таким образом, A350-1000ULR превзошел Boeing 777-200LR Worldliner, ранее удерживавший рекорд дальности беспосадочного перелета среди коммерческих авиалайнеров.

Рекордный перелет состоялся 27–28 июля этого года. A350-1000ULR вылетел из Мельбурна и направился в Тулузу. При движении по кратчайшему маршруту расстояние между городами составляет около 16 850 километров. Это и без того очень продолжительный перелет, однако для установления нового рекорда требовалось преодолеть гораздо большую дистанцию.

Поэтому Airbus выбрала более длинный маршрут, проходивший через два океана. Самолет вылетел из Мельбурна во второй половине дня 27 июля, пролетел над Сиднеем и взял курс через Тихий океан, пересек международную линию перемены дат, миновал Лос-Анджелес и продолжил путь над территорией Северной Америки.

Затем авиалайнер пересек Атлантический океан и направился на юг, пролетел над Великобританией и утром 28 июля приземлился в Тулузе. По данным Airbus, 13 человек, находившихся на борту, за время путешествия смогли увидеть два восхода и два заката Солнца.

Перелет продолжался 24 часа 24 минуты, а его протяженность составила около 23 155 километров.

В Airbus пояснили, что полет был частью программы испытаний A350-1000ULR. По требованию Qantas самолет должен был продемонстрировать способность выполнять рейсы продолжительностью до 23 часов, имитирующие наиболее продолжительные коммерческие перелеты, с которыми авиакомпании предстоит столкнуться в будущем.

Airbus побил рекорд Boeing по дальности беспосадочного перелета пассажирского самолета / © AGN

Официальное признание рекорда Книгой рекордов Гиннесса состоялось 9 ноября. В основу решения легли данные о полете, независимо проверенные Международной авиационной федерацией (FAI) и сервисом Flightradar24.

Предыдущий рекорд дальности беспосадочного перелета коммерческого пассажирского самолета был установлен 21 год назад, в ноябре 2005 года. Boeing 9–10 ноября выполнила демонстрационный перелет своего 777-200LR Worldliner из Гонконга в Лондон. Как и Airbus спустя два десятилетия, американская компания выбрала маршрут, проходивший не по кратчайшему пути, чтобы увеличить продолжительность путешествия и преодоленное расстояние. В общей сложности самолет преодолел без посадки около 21 600 километров, после чего приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Полет продолжался 22 часа 42 минуты. На борту находился представитель Национальной авиационной ассоциации США, следивший за соблюдением условий рекордной попытки. В Лондоне самолет встречали представители Книги рекордов Гиннесса.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.