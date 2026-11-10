Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Airbus побил рекорд Boeing по дальности беспосадочного перелета пассажирского самолета
Компания Airbus установила мировой рекорд дальности беспосадочного перелета коммерческого пассажирского самолета, отобрав это достижение у своего главного конкурента Boeing. Прежний рекорд продержался около двух десятилетий.
Рекордный полет выполнил Airbus A350-1000ULR — специальная модификация флагманского широкофюзеляжного лайнера, разработанная по заказу австралийской авиакомпании Qantas. Самолет создавался для выполнения беспосадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Чтобы обеспечить возможность таких сверхдальних перелетов, Airbus установила дополнительный топливный бак, благодаря которому заявленная дальность полета составляет около 18 520 километров.
Однако во время рекордного полета самолет преодолел значительно большее расстояние — свыше 23 150 километров. Таким образом, A350-1000ULR превзошел Boeing 777-200LR Worldliner, ранее удерживавший рекорд дальности беспосадочного перелета среди коммерческих авиалайнеров.
Рекордный перелет состоялся 27–28 июля этого года. A350-1000ULR вылетел из Мельбурна и направился в Тулузу. При движении по кратчайшему маршруту расстояние между городами составляет около 16 850 километров. Это и без того очень продолжительный перелет, однако для установления нового рекорда требовалось преодолеть гораздо большую дистанцию.
Поэтому Airbus выбрала более длинный маршрут, проходивший через два океана. Самолет вылетел из Мельбурна во второй половине дня 27 июля, пролетел над Сиднеем и взял курс через Тихий океан, пересек международную линию перемены дат, миновал Лос-Анджелес и продолжил путь над территорией Северной Америки.
Затем авиалайнер пересек Атлантический океан и направился на юг, пролетел над Великобританией и утром 28 июля приземлился в Тулузе. По данным Airbus, 13 человек, находившихся на борту, за время путешествия смогли увидеть два восхода и два заката Солнца.
Перелет продолжался 24 часа 24 минуты, а его протяженность составила около 23 155 километров.
В Airbus пояснили, что полет был частью программы испытаний A350-1000ULR. По требованию Qantas самолет должен был продемонстрировать способность выполнять рейсы продолжительностью до 23 часов, имитирующие наиболее продолжительные коммерческие перелеты, с которыми авиакомпании предстоит столкнуться в будущем.
Официальное признание рекорда Книгой рекордов Гиннесса состоялось 9 ноября. В основу решения легли данные о полете, независимо проверенные Международной авиационной федерацией (FAI) и сервисом Flightradar24.
Предыдущий рекорд дальности беспосадочного перелета коммерческого пассажирского самолета был установлен 21 год назад, в ноябре 2005 года. Boeing 9–10 ноября выполнила демонстрационный перелет своего 777-200LR Worldliner из Гонконга в Лондон. Как и Airbus спустя два десятилетия, американская компания выбрала маршрут, проходивший не по кратчайшему пути, чтобы увеличить продолжительность путешествия и преодоленное расстояние. В общей сложности самолет преодолел без посадки около 21 600 километров, после чего приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Полет продолжался 22 часа 42 минуты. На борту находился представитель Национальной авиационной ассоциации США, следивший за соблюдением условий рекордной попытки. В Лондоне самолет встречали представители Книги рекордов Гиннесса.
Комментарии
Альтернативная космология без темной материи и темной энергии прошла проверки первичным нуклеосинтезом и кривыми вращения галактик
Физики провели две проверки космологической модели CCC+TL, в которой не требуются темная материя и темная энергия, возраст Вселенной оценивается в 26,7 миллиарда лет, а размерные фундаментальные константы меняются со временем. Расчет рождения легких элементов в первые минуты после Большого взрыва воспроизвел стандартные пропорции, а вращение 165 галактик модель описала не хуже прежних. Оба результата пока показали лишь внутреннюю согласованность и не были независимым подтверждением космологии.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
Точные механизмы влияния кофе на здоровье человека по-прежнему не вполне ясны. Но это не мешает ученым выяснять все новые и новые стороны этого влияния. Десятки лет наблюдений за большим числом людей выявили, что вероятность приобретения слабоумия от всех причин резко снижается у тех из нас, кто пьет от двух-трех кружек кофе с кофеином в день и больше. Причем эффект не одинаково сильный для разных полов.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Апреля, 2021
Великое злодеяние: психология геноцида
5 Декабря, 2014
Ищут пожарные, ищет милиция
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
28 Сентября, 2015
Пещеры всех людей
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно