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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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SpaceX впервые попробует поймать обе ступени Starship: что известно о 15-м испытательном полете

Если все пойдет по плану, SpaceX на этой неделе войдет в историю космонавтики. В прошлые выходные компания объявила, что нацеливается на пятницу (13 ноября) для 15-го испытательного полета своей ракеты Starship, в ходе которого будет предпринята попытка ловли первой и второй ступеней транспортной системы.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# технологии
Запуск Starship / © SpaceX
Запуск Starship / © SpaceX

«Предстоящий полет, как планируется, станет первым, в котором и Starship, и Super Heavy вернутся на стартовую площадку для их ловли, — сообщили специалисты SpaceX. — В случае успеха это ознаменует первое полное возвращение орбитальной пусковой системы и станет прорывным моментом на пути превращения Starship в надежную, быстро многоразовую ракету».

Super Heavy — это первая ступень Starship, а Starship (сокращенно Ship) — его верхняя ступень, космический корабль. Как отметила SpaceX в описании, оба элемента спроектированы как полностью и быстро многоразовые.

На сегодняшний день SpaceX трижды ловила Super Heavy в полетах Starship, но ни разу не пыталась проделать этот маневр с кораблем Ship. Это задача куда сложнее: Ship летает выше и дальше Super Heavy, поэтому его возвращение на Землю сложнее и энергетически тяжелее.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск уже говорил, что во время 15-го испытания, вероятно, будет предпринята попытка двойной ловли. Но недавно опубликованное описание миссии дает нам дату запуска, а также подробности полета.

Пятнадцатый испытательный полет должен стартовать со «Звездной базы» в пятницу в 75-минутное окно, открывающееся в 17:45 по восточному времени США (01:45 по московскому времени 14 ноября 2026 года).

Super Heavy вернется на «Звездную базу» для ловли башней обслуживания примерно через 6,5 минуты после старта, если все пойдет по плану. Но Ship останется в воздухе значительно дольше.

Верхняя ступень выйдет на орбиту — Starship впервые сделал это во 14-го испытательного полета 28 сентября. И, как и в тот раз, Ship развернет 26 спутников Starlink V3 нового поколения от SpaceX — авангард нового мегасозвездия, которое в итоге будет насчитывать около 100 000 аппаратов, по словам Маска.

Но теперь Ship должен оставаться в воздухе гораздо дольше, чем во время 14-го полета, который завершился приводнением в северной части Тихого океана примерно через три часа после старта.

«Первая миссия Starship по возвращению на стартовую площадку, как ожидается, выйдет на околоземную орбиту на высоте около 275 километров и выполнит примерно 14 витков вокруг планеты в ходе полета продолжительностью более 22 часов», — сообщили сотрудники SpaceX.

Однако гарантий, что Ship действительно вернется на «Звездную базу», нет; SpaceX может отменить попытку, если что-то пойдет не так.

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Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# технологии
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