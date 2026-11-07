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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Видео: осьминог, который охотится на суше

Большинство осьминогов живут под водой, но, судя по всему, необычный осьминог из рода Abdopus об этом не знает. Этот небольшой хищник выползает из воды и ловко перемещается по камням в поисках добычи.

Сообщество
# животные
# морские виды
# осьминоги
# поведение животных
© BBC
© BBC

Уникальный осьминог обитает вдоль северного побережья Австралии. Встретить его можно на мелководье в прибрежных зонах. Есть у него необычное преимущество, которое помогает ему «не ждать у моря погоды». Он не ждет прилива, вместо этого перемещаясь между изолированными водоемами в поисках крабов и другой добычи. 

Что делают многие другие морские животные во время отлива? В такие моменты участки с морской водой оказываются отделены друг от друга. И подводные жители вынуждены ждать возвращения воды, прежде чем смогут перебраться в другое место.

Однако этот осьминог — обладатель сотен присосок, расположенных на щупальцах. С их помощью он двигается по каменистой поверхности, перемещаясь из одного водоема в другой. И все это — без ног и даже костей!

Осьминог не просто путешествует, он ищет пищу, в том числе крабов, прячущихся среди камней и в мелководных водоемах. Если где-то еды нет, осьминог отправляется дальше.

© BBC

Конечно, он выбирается на сушу лишь на короткое время. Жить постоянно вне воды он не может. Как и другие осьминоги, он получает растворенный в воде кислород с помощью жабр. Легких у него нет, а слишком долго оставаться на суше для него опасно.

При этом способность переносить непродолжительное пребывание на воздухе становится для осьминога преимуществом в постоянно меняющейся среде обитания. Он не эволюционирует в наземное животное и не учится дышать, как млекопитающее. Этот разумный морской хищник использует особенности окружающей среды. И, кстати, герой этого видео — не единственный осьминог, обладающий этой способностью.

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Сообщество
# животные
# морские виды
# осьминоги
# поведение животных
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