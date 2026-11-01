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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Еще недавно машины не могли забрать у человека всю работу. Однако сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что в скором времени это изменят роботы с искусственным интеллектом.

Сообщество
# Билл Гейтс
# занятость
# искусственный интеллект
# работа
# роботы
# технологии
Билл Гейтс / © Michael Nagle / Bloomberg
Билл Гейтс / © Michael Nagle / Bloomberg

В интервью The Verge в подкасте Decoder Билл Гейтс заявил, что в скором времени многие задачи, для которых сейчас нужен человеческий труд, смогут выполнять роботы: строить дома, выращивать еду и проводить хирургические операции. 

Произойдет это, по оценкам Гейтса, уже примерно через 20 лет, если развитие искусственного интеллекта не замедлится. При этом труд роботов будет более дешевым и эффективным, а труд человека перестанет быть нужным для производства большинства товаров и оказания услуг.

Гейтс ожидает, что это может привести к снижению цен на товары, улучшению качества медицинской помощи и сокращению дефицита. Однако такой переход может оказаться болезненным для работников, чьи навыки станут менее востребованными.

В некоторых сферах «белых воротничков» это можно будет ощутить уже в ближайшем будущем. ИИ сможет, например, что-то продавать по телефону, обслуживать клиентов и вести бухгалтерский учет. При этом выполнять эти задачи технология сможет намного дешевле, быстрее и точнее. И Гейтс ожидает, что когда ИИ достигнет сверхчеловеческого интеллекта, дефицит «белых воротничков» исчезнет.

Гуманоидные роботы, в свою очередь, смогут оказать такое же давление на физический труд, в том числе в строительстве и сельском хозяйстве. Инвестиции в робототехнику растут, особенно в Китае. По мнению Гейтса, это свидетельствует о том, что вполне реально создать машины, способные выполнять физическую работу при низких затратах.

При этом Гейтс не утверждает, что автоматизация принесет только негативные последствия. Роботы смогут строить более дешевое жилье, ИИ поможет в разработке методов лечения болезней. Да, потенциально технологии могут повысить уровень жизни и сделать основные услуги доступнее. Однако возникает вопрос, как будут распределяться преимущества, пока существующие рабочие места исчезают или меняются.

Гейтс объяснил, что его беспокоит переходный период, во время которого появятся победители и проигравшие. В это время может произойти много потрясений.

Работа приносит человеку не только зарплату. Она дает ощущение цели, влияет на распорядок жизни и отношения с коллегами. Если машины возьмут на себя все большую часть интеллектуальной и физической работы, обществу придется решать сложные вопросы занятости, доходов и поиска смысла жизни.

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Сообщество
# Билл Гейтс
# занятость
# искусственный интеллект
# работа
# роботы
# технологии
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