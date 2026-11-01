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Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

На сегодняшний день астрономы обнаружили более 6000 внесолнечных планет (экзопланет). Многие из них необычны, однако людей больше всего интересуют те, что наиболее похожи на Землю.

Художественное изображение экзопланеты TOI-700 d / © NASA

TOI-700 d

TOI-700 d — одна из немногих планет размером примерно с Землю, находящихся в обитаемой зоне сравнительно спокойной звезды, которая не проявляет особенно высокой активности. Ее звезда отличается низкой активностью, орбита планеты стабильна, а размеры почти совпадают с земными: диаметр TOI-700 d всего на 7,3% больше диаметра нашей планеты. По оценкам NASA, ее масса может примерно на 25% превышать массу Земли.

Планету обнаружили в 2020 году. Один оборот вокруг своей звезды она совершает за 37,4 земного дня. TOI-700 d обращается вокруг красного карлика, который холоднее и меньше Солнца.

Ранее ученые высказывали серьезные сомнения в том, способны ли планеты красных карликов поддерживать жизнь. Однако одного нахождения в зоне, где возможна жидкая вода, недостаточно: на обитаемость также влияют звездное излучение, потеря атмосферы и многие другие факторы.

Если на TOI-700 d есть океаны, они могут быть спокойными и существовать в течение длительного времени. Если же поверхность состоит из материков, над ними может рассеиваться мягкий красноватый свет. Пока этот мир относится к наиболее перспективным кандидатам на роль относительно спокойной планеты земного типа. Но даже при движении со скоростью света путь до него занял бы более ста лет.

Художественное изображение экзопланеты TRAPPIST-1e / © NASA

TRAPPIST-1e

Эту планету открыли в 2017 году. По размерам она составляет около 92% Земли. Если бы человек оказался на ее поверхности, небо озарялось бы тусклым красным светом звезды, едва превосходящей по яркости нагревательную лампу. При этом сама поверхность могла бы показаться знакомой: под ногами была бы твердая скальная порода, а сила тяжести, возможно, ощущалась бы примерно так же, как на Земле.

Масса планеты составляет около 69% массы Земли, а температура может находиться в диапазоне, допускающем существование жидкой воды.

Однако есть одна особенность. По данным NASA, предполагается, что планеты системы TRAPPIST-1 находятся в состоянии приливного захвата: «одна сторона постоянно обращена к звезде, а другая всегда остается в темноте».

Человек, пересекающий узкую полосу сумерек между освещенным и темным полушариями, оказался бы в мире, где восход никогда не заканчивается. Ученые пока не знают, могут ли в этой сумеречной зоне существовать океаны, возникать штормы или даже зародиться жизнь.

Планета находится чрезвычайно близко к своей звезде — расстояние до нее составляет всего 2,9% расстояния между Землей и Солнцем. Если бы наша планета располагалась так близко к Солнцу, она превратилась бы в раскаленный каменный шар, способный расплавить металл.

Поэтому год на TRAPPIST-1e длится всего 6,1 земного дня. Получается, встречать Новый год там можно было бы почти каждую неделю.

Художественное изображение экзопланеты Kepler-452b / © NASA

Kepler-452b

Kepler-452b получила название в честь космического телескопа, с помощью которого ее обнаружили. Она настолько напоминает Землю по некоторым параметрам, что астрономы прозвали ее «старшей кузиной Земли».

Планету открыли в 2015 году. Ее год длится 384,8 суток — почти столько же, сколько земной. Это сходство придает далекому миру удивительно знакомые черты. Однако Kepler-452b — вовсе не маленькая копия Земли. Ее диаметр примерно на 60% больше земного. Массу и состав планеты непосредственно измерить пока не удалось, но, согласно оценке в каталоге NASA, она может более чем втрое превосходить массу Земли. Если эта оценка верна, ходить по поверхности Kepler-452b было бы гораздо тяжелее, чем на Земле: каждый шаг сопровождался бы ощущением дополнительной нагрузки.

Планета находится примерно в 1799 световых годах от Земли. Даже самолету, летящему со средней скоростью 965 километров в час, потребовалось бы примерно два миллиарда лет, чтобы добраться туда.

Звезда Kepler-452b старше Солнца. По температуре она примерно такая же, но немного крупнее и ярче, а значит, со временем планета могла получать все больше энергии.

Представьте мир, где атмосфера в полдень напоминает воздух внутри теплицы, а океаны, если они еще сохранились, постепенно испаряются. Если на Kepler-452b когда-либо возникла жизнь, возможно, сейчас она переживает последние этапы своего существования.

Художественное изображение экзопланеты Kepler-186f / © NASA

Kepler-186f

Эту планету можно назвать одним из первых открытых миров земного типа: ее обнаружили в 2014 году, раньше остальных планет в этом списке.

По оценке NASA, масса Kepler-186f может составлять около 1,71 массы Земли. Однако эту цифру следует рассматривать именно как оценку, а не как подтвержденное свидетельство определенной плотности планеты.

Kepler-186f привлекла широкое внимание, поскольку стала первой планетой размером примерно с Землю, обнаруженной в обитаемой зоне своей звезды. Если бы человек оказался на ее поверхности, солнечный свет напоминал бы бесконечный закат, а леса, если бы они там существовали, отливали бы медным цветом.

Звезда Kepler-186f холоднее Солнца, поэтому планета получает меньше энергии. Пребывание на поверхности этой экзопланеты могло бы напоминать жизнь в мире, застывшем в начале весны: прохладном, сумрачном и тихом.

Ученые пока не знают, обладает ли планета достаточно плотной атмосферой, чтобы вода не замерзала полностью. Один оборот вокруг своей звезды Kepler-186f совершает примерно за 129,9 земного дня — менее чем за половину времени, которое требуется Земле для обращения вокруг Солнца.

Даже если бы люди могли двигаться со скоростью света — примерно 300 тысяч километров в секунду, — путь до этой планеты занял бы примерно 580 лет.

Художественное изображение экзопланеты Proxima Centauri b / © NASA

Proxima Centauri b

Находящаяся всего в 4,2 светового года от Земли Proxima Centauri b — ближайшая к нам из известных экзопланет земного типа. Если человечество когда-нибудь создаст межзвездный космический корабль, этот мир станет одной из первых целей для подробного изучения.

Для сравнения: космические аппараты Voyager, самые удаленные от Земли объекты, созданные человеком, движутся со скоростью 61 000 километров в час. Даже при такой скорости им потребовалось бы примерно 75 000 лет, чтобы достичь этой планеты.

По размерам Proxima Centauri b почти совпадает с Землей: она всего на 2% крупнее. Ее масса превышает земную примерно на 5%.

Планету обнаружили в 2016 году. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 11,2 земного дня.

Столь тесная орбита сама по себе не делает планету необитаемой. Proxima Centauri намного тусклее Солнца, поэтому Proxima b все еще находится в обитаемой зоне своей звезды. Однако ее положение вызывает серьезные вопросы о возможности существования жизни. Proxima Centauri отличается высокой вспышечной активностью, а излучение большой энергии способно разрушать атмосферу планеты, истощать защитный озоновый слой и пропускать к поверхности опасное ультрафиолетовое излучение.

И все же пока нельзя утверждать, что Proxima b представляет собой мертвый мир. Согласно некоторым климатическим исследованиям и моделям защиты от ультрафиолета, при наличии достаточного количества летучих веществ и плотной защитной атмосферы на планете могли бы сохраняться жидкая вода и условия, допускающие существование жизни.

Пока это остается загадкой по соседству: Proxima b может быть лишенной атмосферы скалистой планетой, подвергающейся интенсивному облучению, а может оказаться ближайшим к Земле миром с реальными шансами на обитаемость.

Художественное изображение экзопланеты LHS 1140 b / © NASA

LHS 1140 b

Эта планета считается одним из перспективных объектов для поиска внеземной жизни. Согласно недавним исследованиям, она может представлять собой водный мир, хотя существование глобального океана пока не подтверждено. Если модели океанической планеты верны, глубина ее вод могла бы заставить Марианскую впадину — самое глубокое место земного океана — выглядеть небольшим прудом. Сила тяжести на LHS 1140 b выше земной, поэтому каждый шаг ощущался бы тяжелее.

Планета находится в обитаемой зоне своей звезды, где при подходящих условиях может существовать жидкая вода. При этом ее звезда отличается необычно низкой активностью — редкое преимущество для красного карлика.

Размер LHS 1140 b примерно на 73% превышает земной, а масса более чем в пять раз больше массы Земли. Планету обнаружили в 2017 году. Один оборот вокруг своей звезды она совершает за 24,7 земного дня. Масса звезды LHS 1140 составляет около 18% массы Солнца, а ее возраст — не менее пяти миллиардов лет.

Поскольку LHS 1140 — сравнительно небольшой и тусклый красный карлик, его обитаемая зона расположена гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе. Поэтому LHS 1140 b может обращаться по близкой орбите и при этом оставаться потенциально умеренным по температуре миром. Иными словами, год на этой планете заканчивается почти каждый месяц.

В настоящее время разрабатываются телескопы нового поколения, предназначенные для поиска биомаркеров — газов, таких как кислород и метан, которые при определенных условиях могут указывать на наличие жизни. Кроме того, ученые рассчитывают обнаруживать признаки потенциальной обитаемости далеких миров, например характерные блики света, отраженного от океанов. Если хотя бы на одной из этих планет удастся обнаружить убедительные свидетельства жизни, это станет одним из важнейших открытий в истории человечества.

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