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«Хаббл» запечатлел гигантский «Кошачий хвост» у Беты Живописца

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Пылевую структуру «Кошачий хвост» у молодой звезды Бета Живописца впервые запечатлели в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Новые данные позволили заглянуть в прошлое этой планетной системы и обнаружить следы космической катастрофы — столкновения двух довольно крупных небесных тел.

Астрономия
# Бета Живописца
# звезда
# планетная система
# пыль
# структура
# экзопланета
Пылевой диск вокруг звезды Беты Живописца. Справа — гигантский «Кошачий хвост», ниже основного диска — вторичный диск
Пылевой диск вокруг звезды Беты Живописца. Справа — гигантский «Кошачий хвост», ниже основного диска — вторичный диск / © NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI)

Бета Живописца — молодая звезда, расположенная примерно в 64 световых годах от Земли. Ее возраст составляет около 18,5 миллиона лет. Светило окружает обширный диск из пыли и обломков небесных тел, оставшихся после формирования планетной системы. Поскольку в нем продолжаются столкновения астероидов и других тел, астрономы могут изучать процессы, что происходили на ранних этапах развития Солнечной системы. 

У Беты Живописца уже нашли массивные экзопланеты, чья гравитация влияет на окружающий диск. Однако одной из самых необычных особенностей стал «Кошачий хвост» — протяженная изогнутая структура, впервые замеченная космическим телескопом «Джеймс Уэбб» в 2024 году. Предполагается, что она возникла в результате столкновения двух крупных небесных тел примерно 100-200 лет назад. 

Теперь группа астрономов под руководством Арина Авсара (Arin Avsar) из Аризонского университета (США) изучила эту структуру с помощью космической обсерватории «Хаббл». Исследователи объединили данные шести серий наблюдений, проведенных с 2012 по 2025 год, и получили подробное изображение пылевого диска на расстояниях до 0,008 светового года от звезды. 

После обработки снимков ученые выделили слабое свечение «Кошачьего хвоста» в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Его форма хорошо совпала с изображением, полученным с помощью «Уэбба», хотя самая удаленная изогнутая часть структуры была невидимой. «Хаббл» проследил хвост примерно до 0,0036 светового года от звезды. 

Выяснилось, что в отраженном свете хвост крайне тусклый. Его поток излучения составляет всего 0,1-0,4 процента от потока, зарегистрированного «Уэббом» на длине волны 15,5 микрометра. Сопоставив эти измерения, астрономы заключили, что частицы пыли обладают высокой пористостью: от 55 до 93 процентов их объема приходится на пустоты. При этом от 85 до 99 процентов твердого вещества пылинок составляют сложные углеродсодержащие материалы, устойчивые к нагреву, а вот доля силикатов оказалась невелика. 

Ученые также оценили масштабы предполагаемой катастрофы. По расчетам, для образования такого количества органической пыли могли столкнуться два крупных небесных тела радиусом примерно 600-800 километров. То есть эти объекты можно сравнить с карликовыми планетами и крупными лунами внешней части Солнечной системы. 

Новые изображения также показали, что окружающее звезду пылевое гало заметно искривлено и несимметрично. Возможно, его форму изменяет гравитационное воздействие планет Беты Живописца. Однако для проверки этой гипотезы понадобятся дополнительные расчеты. 

Таким образом, наблюдения «Хаббла» подтвердили существование «Кошачьего хвоста» в отраженном свете и позволили лучше понять его происхождение. По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, необычная структура может быть следом сравнительно недавнего масштабного столкновения внутри системы.

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Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
510 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# Бета Живописца
# звезда
# планетная система
# пыль
# структура
# экзопланета
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