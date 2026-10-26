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Китай построит первую в мире самоходную плавучую научную платформу водоизмещением 74 000 тонн

Китай заключил контракт на строительство самоходной плавучей научно-исследовательской платформы, предназначенной для проведения длительных исследований океанских глубин в сложных морских условиях.

Рендер самоходной плавучей научной платформы / © Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, CSSC

Проект позиционируется как первая в мире плавучая искусственная «островная» платформа, специально созданная для научных исследований такого рода. Она объединит лабораторные комплексы на борту и мобильную конструкцию, рассчитанную на продолжительное пребывание в открытом море.

Эксплуатировать платформу будет Шанхайский университет Цзяотун, а за ее проектирование и строительство отвечает судостроительная компания Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, входящая в состав Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). Начать строительство планируется в 2028 году, а передать готовую платформу заказчику — в июне 2030 года.

В отличие от обычного научно-исследовательского судна, новая платформа получит два корпуса по катамаранной схеме и полупогружную основную конструкцию. Она сможет перемещаться между районами исследований, предоставляя ученым лаборатории и жилые помещения для изучения морских экосистем, океанотехники и экстремальных погодных явлений.

Длина будущей платформы составит 138 метров, ширина — 85 метров, а высота главной палубы — 45 метров. Водоизмещение достигнет 74 000 тонн, максимальная скорость — около 20 километров в час.

Катамаранная схема призвана обеспечить устойчивость конструкции и хорошую мореходность при длительной работе вдали от берега. Согласно техническим характеристикам проекта, платформа сможет действовать при волнении моря до семи баллов по международной шкале состояния моря, когда высота значительных волн составляет приблизительно шесть–девять метров. Также конструкция должна выдерживать тайфун 17-й категории со скоростью устойчивого ветра свыше 260 километров в час.

Одна из ключевых особенностей проекта — способность платформы передвигаться самостоятельно. В отличие от стационарных морских сооружений, постоянно закрепленных в одной точке, она сможет менять свое местоположение в зависимости от задач исследований. Таким образом, разработчики стремятся объединить мобильность судна с рабочим пространством и возможностями длительного пребывания на воде, характерными для крупного плавучего комплекса.

На плавучей платформе разместят шесть лабораторий. Они будут специализироваться на тяжелом морском оборудовании и системных технологиях, исследовании опасных морских явлений, метеорологии, а также долгосрочных изменениях океанических экосистем.

Научная программа охватит как инженерные задачи работы на больших глубинах, так и природные процессы, влияющие на состояние Мирового океана. Длительные наблюдения позволят изучать изменения, которые сложно зафиксировать во время краткосрочных научных экспедиций. Лаборатории и технические помещения на борту также дадут возможность испытывать морское оборудование и различные инженерные системы.

Платформа будет рассчитана на размещение 238 человек, включая членов экипажа и исследователей. Такая вместимость позволит проводить продолжительные экспедиции без необходимости часто возвращаться в порт для смены персонала и пополнения запасов.

Сочетание лабораторий, жилых помещений и обширной рабочей палубы может позволить одновременно проводить исследования разных направлений в одном районе океана. Передача платформы заказчику запланирована на июнь 2030 года. До этого предстоят несколько лет детального проектирования и строительства, после завершения которых комплекс сможет приступить к научной работе.

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