Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Не храните хлеб в холодильнике. И вот почему

Многие люди хранят хлеб в холодильнике. Не нужна специальная хлебница, которая занимает место. К тому же в холоде он, вероятно, не испортится. Вот только последнее утверждение не совсем верное.

© Michael Ahanov / Dreamstime.com

Так почему хлебу не место в холодильнике? Для этого нужно понять, что с ним происходит на холоде, а точнее с крахмалом, который в хлебе содержится.

После выпечки молекулы крахмала оказываются в относительно неупорядоченном состоянии. Однако при хранении эти молекулы упорядочиваются в кристаллические структуры. Этот процесс называется ретроградацией крахмала. Как показало исследование, при температуре около 4 °C ретроградация происходит быстрее, чем во время заморозки или при комнатной температуре.

Мякиш становится более плотным, при этом часть влаги как бы перемещается в сторону корки. Хлеб быстрее черствеет, а некогда хрустящая корочка, наоборот, начинает удерживать влагу и иногда становится как бы резиновой.

Но может ли холодильник защитить хлеб от плесени? В прохладе плесень развивается медленнее, но холод ее не убивает. Так что, если споры плесени попали в хлеб, они все равно могут развиваться.

К тому же имеет значение способ хранения. Если держать хлеб просто на полке, он начнет впитывать посторонние запахи. В полиэтиленовом пакете сохраняется влажная среда, которая ускоряет рост плесени.

Таким образом, если хлеб нужно сохранить надолго, то лучше это делать в морозильной камере. Там он пролежит даже несколько месяцев. Если же хлеб планируется съесть за пару дней, то лучше его положить в хлебницу или бумажный пакет. В полиэтиленовом пакете хлеб чуть дольше сохранит мягкость, но важно следить, чтобы там не образовывалась влага.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.