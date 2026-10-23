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Главные компании-инвесторы в 2025 году

Бум на искусственный интеллект не обошел стороной и бизнес. В 2025 году в него инвестировали даже застройщики элитной недвижимости. На инфографику попали топ-10 компаний, ставших крупнейшими иностранными инвесторами.

© Aaliyah Mohammedking, Data Explained

Среди крупнейших зарубежных инвесторов в 2025 году доминировали технологические компании. На них пришлась половина топ-10. Также в рейтинге оказались две финансовые компании, а также по одной компании, связанной с недвижимостью, коммунальными услугами и энергетикой.

Лидером по зарубежным инвестициям стала тайваньская TSMC — крупнейший в мире производитель полупроводников и микросхем. Ее инвестиции составили 100 миллиардов долларов. В первую очередь вложения компании были связаны с ее расширением в Аризоне.

В тройку крупнейших зарубежных инвесторов также вошли китайская ByteDance и MGX Fund Management из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом совокупные инвестиции этих компаний оказались меньше, чем у TSMC.

Шестое место в рейтинге заняла DAMAC Holding — дубайский (ОАЭ) застройщик элитной недвижимости. В 2025 году компания выделила на иностранные капиталовложения 24,6 миллиарда долларов. Компания-застройщик даже обогнала Microsoft, которая инвестировала 17,7 миллиарда долларов. Любопытно, что DAMAC преимущественно инвестировала в дата-центры.

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