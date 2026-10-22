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Электрический беспилотник разогнался до 777 километров в час и установил неофициальный рекорд
Компания Quantum Systems неофициально побила рекорд скорости среди беспилотников с электрической силовой установкой. В публикации в социальных сетях финансовый директор компании Мартин Каркур сообщил, что экспериментальный аппарат Apex Recordhunter достиг скорости 777 километров в час.
Установление рекордов, особенно в авиации, требует строгого соблюдения критериев Международной авиационной федерации (FAI).
С заявлением рекорда Quantum Systems возникла сложная ситуация, что признала и сама компания. По правилам FAI для официального признания рекорда скорости необходимо выполнить два последовательных полета по измеренному маршруту в противоположных направлениях в установленный промежуток времени. Это позволяет компенсировать влияние ветра и его изменения с высотой. Поскольку экспериментальный беспилотник совершил только один зачетный пролет, официально подтвердить рекорд нельзя.
Однако это не делает полет Apex Recordhunter незначительным достижением. Испытание проводилось в рамках разработки компанией перспективных высокоскоростных беспилотников-перехватчиков. В ходе полета инженеры собирали данные о тепловых нагрузках на аппарат при движении в воздухе и работе его электрических систем.
Успешно выполнив полет исключительно на аккумуляторной энергии, Quantum Systems продемонстрировала, что достижение высоких дозвуковых скоростей с помощью такой технологии вполне осуществимо.
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