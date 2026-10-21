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Самый большой Boeing 737 MAX получил разрешение на эксплуатацию

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало окончательное разрешение на эксплуатацию давно ожидаемого Boeing 737 MAX 10, открыв американскому авиастроительному концерну путь к началу поставок самой вместительной версии своего самого продаваемого самолета.

Самолет 737 MAX / © Boeing

В Boeing рассчитывают, что MAX 10 станет важным источником денежных поступлений и поможет компании продолжить финансовое восстановление после нескольких лет кризисов и скандалов, из-за которых сроки выхода самолета на рынок неоднократно сдвигались. По данным аналитической компании IBA, специализирующейся на авиационной отрасли, авиакомпании уже заказали более 1550 самолетов MAX 10. На эту модель приходится 31% портфеля невыполненных заказов Boeing на самолеты семейства 737.

MAX 10 играет ключевую роль в борьбе Boeing с европейским конкурентом Airbus за заказы на прибыльном рынке узкофюзеляжных пассажирских самолетов. Китайский COMAC C919 пока значительно отстает от двух лидеров.

Boeing пытается получить сертификат на 737 MAX 10 с начала 2020-х годов. Самый крупный представитель семейства MAX способен вместить до 230 пассажиров. Для сравнения, вместимость MAX 9 составляет до 195 пассажиров, а MAX 7 — до 160. Однако задержки с сертификацией позволили европейскому конкуренту Boeing укрепить позиции: Airbus A321neo завоевал большую долю рынка крупных узкофюзеляжных самолетов.

Более крупный лайнер с увеличенной пассажировместимостью имеет большое значение для планов развития нескольких авиакомпаний. Среди основных заказчиков MAX 10 — United Airlines, Alaska Airlines, Ryanair, Delta Air Lines и American Airlines. Boeing уже построил несколько таких самолетов, ожидающих поставки.

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