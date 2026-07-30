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Высотная версия китайского авиалайнера C919 выполнила первый полет
Высотная модификация китайского пассажирского самолета C919 успешно выполнила свой первый испытательный полет. Лайнер поднялся в воздух в среду в международном аэропорту Шанхая Пудун, что стало важной вехой в развитии семейства крупнейших гражданских самолетов, разработанных в Китае.
Как сообщили в Корпорации коммерческой авиации Китая (COMAC), самолет находился в воздухе один час 59 минут и успешно выполнил всю запланированную программу испытаний.
Высотная версия C919 создана на базе стандартной модели, однако получила ряд целевых доработок для эксплуатации в условиях высокогорных аэропортов. Среди основных изменений — укороченный фюзеляж и модернизированные бортовые системы, адаптированные к работе на больших высотах.
C919 — первый узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет, полностью разработанный в Китае в соответствии с международными нормами летной годности и созданный на основе собственных технологий и интеллектуальной собственности страны.
В стандартной конфигурации лайнер способен перевозить от 158 до 192 пассажиров, а дальность его полета составляет от 4 075 до 5 555 километров.
За последнее десятилетие программа C919 достигла ряда ключевых этапов. Окончательная сборка первого самолета завершилась в ноябре 2015 года, первый полет состоялся в мае 2017-го. В сентябре 2022 года Управление гражданской авиации Китая выдало самолету сертификат типа, а уже в декабре того же года первый серийный C919 был передан заказчику.
В мае 2023 года C919 выполнил свой первый коммерческий рейс, официально начав эксплуатацию на регулярных пассажирских линиях. Успешный первый полет высотной версии стал очередной важной вехой в развитии семейства C919 и открывает путь к эксплуатации самолета в высокогорных регионах, где предъявляются особые требования к характеристикам воздушных судов.
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