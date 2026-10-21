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Китай создал свою первую высокомощную гребную колонку для полярных ледоколов

В Шанхае 20 октября с производственной линии сошла первая разработанная в Китае высокомощная поворотная гребная колонка, предназначенная для полярных ледоколов. Это стало важным прорывом в создании ключевого оборудования для полярных судов и позволило стране отказаться от прежней зависимости от зарубежных поставщиков в этой специализированной области.

Китай представил свою первую гребную колонку мощностью 10 мегаватт для полярных ледоколов / © CCTV News

Система мощностью 10 мегаватт, разработанная компанией Powermaster Marine, должна прибыть на европейскую верфь в конце ноября. Ее установку на судно планируется провести в феврале 2027 года, а испытания в составе судовой энергетической установки намечены на июнь. Ожидается, что оборудование будет готово к сдаче в эксплуатацию в период с августа по октябрь.

Поворотную гребную колонку нередко называют «сердцем» полярного судна. Она должна выдерживать многократные удары льда и воздействие экстремально низких температур. Поэтому к ее прочности, стабильности передачи мощности и долговечности предъявляются исключительно высокие требования.

Новую систему впервые в Китае испытали в натуральную величину на местном стенде мощностью 40 мегаватт, предназначенном для проверки оборудования под полной нагрузкой. Испытания позволили оценить характеристики установки в экстремальных условиях. Программа включала 18 сложных проверок, в том числе испытания при нагрузке, достигающей 150% номинальной, и частоте вращения на 20% выше расчетной.

Председатель совета директоров и генеральный директор Powermaster Marine Чжоу Хао заявил, что в условиях ледокольной работы гребная колонка способна развивать крутящий момент до 160% от номинального значения. Она может преодолевать лед толщиной до 2,1 метра, включая снежный покров толщиной 20 сантиметров. Полностью электрическая силовая установка и конструкция с поворотом на 360 градусов позволяют судну прокладывать путь во льдах как при движении вперед, так и задним ходом.

Развитие возможностей для работы в полярных регионах — одно из ключевых направлений усилий Китая по укреплению своего статуса крупной морской державы. Достигнутый результат позволяет стране войти в число немногих государств, способных самостоятельно разрабатывать высокомощные поворотные гребные колонки, пригодные для установки на полярные ледоколы. Это открывает возможности для применения китайских технологий в международных полярных научных исследованиях, арктическом судоходстве и освоении ресурсов в покрытых льдом районах.

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