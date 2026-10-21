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Маск сообщил о первом официальном шаге к возможному слиянию Tesla и SpaceX
Tesla и SpaceX создали специальные комитеты из независимых членов советов директоров для изучения возможности объединения компаний. Илон Маск поддержал эту идею. После нескольких месяцев слухов это стало первым формальным шагом к потенциальному слиянию двух корпораций.
Маск сообщил об этом во время телефонной конференции SpaceX, посвященной финансовым результатам за третий квартал.
«По просьбе акционеров и SpaceX, и Tesla сформировали специальные комитеты для обсуждения этой идеи, — заявил он. — Поскольку я являюсь заинтересованной стороной, я не могу непосредственно участвовать в обсуждениях этих комитетов».
Предприниматель сравнил происходящее с «необычным театром кабуки, в котором две группы людей ведут переговоры, а мне нельзя присоединиться к разговору».
При этом Маск не скрывал своего отношения к возможному объединению.
«Считаю ли я, что это хорошая идея? Да», — сказал он, указав на общие направления работы компаний: разработку программного обеспечения для ИИ, проектирование микросхем, создание комплекса Terafab в Остине, робототехнику, вывод грузов на орбиту и системы связи.
«Я действительно считаю, что объединение компаний имеет немало преимуществ, поскольку мы фактически находимся на пороге сингулярности», — добавил Маск.
В то же время он призвал не считать слияние решенным вопросом. Комитеты пока не согласовали условия возможной сделки, а предположение, что объединение непременно состоится, по словам предпринимателя, было бы преувеличением.
Любая сделка потребует одобрения акционеров. В случае Tesla за нее должны проголосовать владельцы не менее 50% всех находящихся в обращении акций, а не только тех, по которым были поданы голоса. Маск назвал это довольно высоким барьером.
Подобное требование уже становилось препятствием для Tesla. В 2025 году компания пыталась изменить статус своего совета директоров, однако предложение получило поддержку владельцев лишь 39,4% всех находящихся в обращении акций и не прошло.
После исполнения опционов 2018 года в июне доля Маска с правом голоса составляет около 20%. Поэтому для одобрения сделки ему потребуется широкая поддержка как институциональных инвесторов, так и частных акционеров, многие из которых не участвуют в голосованиях.
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