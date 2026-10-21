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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Крупнейшие туристические экономики мира: рейтинг стран

Туризм — один из важнейших двигателей мировой экономики. Он приносит триллионы долларов благодаря работе гостиниц, ресторанов, транспортных компаний и предприятий смежных отраслей. Однако страны с крупнейшими туристическими экономиками не обязательно принимают больше всего иностранных туристов.

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Крупнейшие туристические экономики мира: рейтинг стран / © Visual Capitalist
Крупнейшие туристические экономики мира: рейтинг стран / © Visual Capitalist

В этой визуализации представлены 25 крупнейших туристических экономик мира в 2025 году. Рейтинг основан на данных Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council, WTTC). Оценки учитывают как внутренние, так и международные поездки, а также более широкую экономическую активность, поддерживаемую поставщиками товаров и услуг и расходами работников.

В 2025 году путешествия и туризм обеспечили экономике США вклад в размере 2,63 триллиона долларов. Это примерно на 50% больше, чем у ближайшего конкурента — Китая, где соответствующий показатель составил 1,75 триллиона долларов.

Разрыв между двумя странами достиг примерно 880 миллиардов долларов — больше, чем весь туристический сектор любой другой страны. Германия с показателем 566 миллиардов долларов заняла третье место с большим отрывом и стала лидером Европы, опередив такие популярные туристические направления, как Франция и Испания.

Высокая позиция Германии объясняется, в частности, масштабами внутреннего рынка. В 2025 году на жителей страны пришлось около 83% зарегистрированных ночевок. Благодаря этому спрос на размещение достиг нового годового рекорда, несмотря на сокращение числа ночевок иностранных гостей.

Япония, в свою очередь, приняла рекордные 42,7 миллиона иностранных туристов — на 15,8% больше, чем в 2024 году. Путешественников продолжали привлекать сезонные достопримечательности, в том числе цветение сакуры и зимние виды спорта. Дополнительным стимулом для поездок стала Всемирная выставка Expo в Осаке.

В 2025 году туристическая экономика Китая выросла на 9,9% — более чем вдвое быстрее среднемирового показателя. Число иностранных туристов увеличилось на 15,5%, превысив 68 миллионов человек, а расходы зарубежных гостей превзошли допандемийный уровень.

Привлечению путешественников способствует упрощение въезда в страну. Китай расширил перечень государств, гражданам которых разрешено безвизовое посещение, и увеличил допустимую продолжительность транзитного пребывания. Более удобные процедуры пересечения границы и развитие цифровых платёжных сервисов также облегчают поездки. К июню 2026 года безвизовые договоренности Китая распространялись более чем на 50 стран, а граждане государств, отвечающих установленным условиям, могли оставаться в стране до 30 дней.

Развитие авиасообщения и сети высокоскоростных железных дорог делает более доступными направления за пределами крупнейших международных транспортных узлов. В сочетании с появлением новых культурных достопримечательностей и тематических парков это помогает распределять туристические расходы между большим числом регионов страны.

Туристическая экономика Китая уже достигла 1,75 триллиона долларов и растет значительно быстрее американской. Поэтому Китай остается главным претендентом на сокращение отрыва от США, хотя разница между двумя странами по-прежнему весьма существенна.

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# мир
# Рейтинги
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