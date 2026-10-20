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Обломок китайской ракеты нашли на кукурузном поле в США спустя месяц после запуска
Месяц назад китайская ракета Zhuque-2E стартовала с космодрома в отдаленном районе пустыни Гоби, она вывела на орбиту десять спутников, а затем повторно включила двигатель и перешла на траекторию, которая привела к падению обломков над американским Средним Западом.
Полет ракеты 15 сентября продолжался от 75 до 80 минут. Она вернулась в атмосферу, так и не совершив полного оборота вокруг Земли. Опубликованные в социальных сетях видеозаписи того времени запечатлели огненные следы падающих обломков: они двигались на север, над Канзасом, в сторону Миннесоты. Ночное зрелище также было видно на западном горизонте из штата Висконсин.
Точное время наблюдения, местоположение и направление движения обломков позволили специалистам связать это событие с запуском ракеты Zhuque-2E — носителя среднего класса, разработанного китайской компанией LandSpace. Ракета стартовала с коммерческого стартового комплекса Дунфэн, расположенного на территории космодрома Цзюцюань, который находится под управлением китайских военных на северо-западе страны. К моменту появления обломков в небе над США после запуска прошло менее двух часов.
Об инциденте практически забыли, пока несколько дней назад фермер в сельской местности Миннесоты не обнаружил нечто необычное во время уборки кукурузы. Среди высоких кукурузных стеблей на поле в поселении Скотт-Тауншип, в центрально-западной части штата, лежал круглый металлический объект диаметром около 3,35 метра.
Космический мусор регулярно сходит с орбиты. Иногда фрагменты старых ракет и спутников выдерживают нагрев при входе в атмосферу и достигают поверхности Земли. До сих пор падение космического мусора не приводило к серьезным травмам людей, однако известны случаи повреждения имущества.
Необычность находки в Миннесоте объясняется прежде всего ее размерами: объект крупнее большинства фрагментов, переживающих вход в атмосферу. Кроме того, судя по всему, он принадлежит ракете, которая сошла с орбиты в тот же день, когда была запущена.
Диаметр верхней ступени Zhuque-2E составляет 3,35 метра — это точно соответствует размерам объекта, обнаруженного на кукурузном поле в Миннесоте.
Ракета Zhuque-2E, стартовавшая из Китая 15 сентября, вывела на орбиту десять спутников для коммуникационной сети Qianfan, название которой переводится как «Тысяча парусов». Этот проект представляет собой китайский аналог группировки Starlink компании SpaceX.
С 2024 года Китай запустил в рамках проекта Qianfan 258 спутников. На первом этапе планируется создать группировку из 1296 аппаратов, а в более отдаленной перспективе ее численность предполагается увеличить до более чем 15 000 спутников.
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