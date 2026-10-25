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Опубликованы новые изображения, полученные спутником Biomass
Европейское космическое агентство показало, как радар Biomass видит тропические леса, тундру Ямала и антарктические ледники. Подборку приурочили к первой годовщине запуска спутника.
Европейское космическое агентство опубликовало подборку изображений Земли, полученных спутником Biomass за первый год работы. В нее вошли речные долины Южной Америки, мангровые заросли Индонезии, арктическая тундра и ледники Антарктиды. Галерею представили 29 апреля 2026 года — ровно через год после запуска аппарата.
Biomass создавали прежде всего для учета углерода в лесах. На нем установлен первый выведенный на орбиту радар с синтезированной апертурой, работающий в P-диапазоне. Его сигнал способен проходить сквозь густую крону и получать информацию о стволах и крупных ветвях. Именно древесная часть деревьев содержит основную долю лесного углерода, поэтому такие измерения помогают оценивать его запасы.
На первом изображении видны пограничные районы Анголы и Демократической Республики Конго. Съемку провели 20 июня 2025 года. Вдоль притоков рек бассейнов Конго, Касаи и Кванго тянутся узкие полосы галерейных лесов. Между ними располагаются участки саванны. На радарном изображении водная сеть оказывается очерчена растительностью, которая следует за руслами и соединяет лесные участки.
Другой кадр, сделанный 21 июня 2025 года, показывает часть полуострова Ямал. На фоне тундры выделяются многочисленные округлые термокарстовые озера. Южнее, в дельте реки Берау на индонезийском Калимантане, прибор запечатлел совсем другой ландшафт: разветвленные протоки среди мангровых лесов и заболоченной тропической растительности. Снимок этого участка получили 22 июня.
Антарктическое изображение датировано 10 ноября 2025 года. Оно охватывает западную часть Земли Палмера, где ледниковый поток Грейс движется к морю. Тонкие линии, похожие на перья, обозначают трещины во льду. Они возникают из-за внутренних напряжений при движении ледника по неровному основанию и при ускорении потока в сторону побережья.
Цвета на этих изображениях условные. Biomass получает поляриметрические радиолокационные данные, а при обработке различным свойствам отраженного сигнала присваивают разные цвета. Они помогают различать структуру поверхности и растительности. Поэтому зеленые, синие или розовые участки галереи не следует воспринимать как обычную фотографию местности из космоса.
К началу 2026 года специалисты завершили проверку и настройку спутника. 26 января ESA сообщило о переходе к научной эксплуатации и открытии свободного доступа к данным миссии.
Среди первых научных продуктов уже представлены оценки содержания углерода на полосе наблюдений через Габон и Республику Конго, с продолжением в Камерун и Центральноафриканскую Республику. Результат выражают в тоннах на гектар. Для проверки спутниковых измерений над лесами Габона также проводили согласованные по времени полеты самолета с радаром. Юбилейная галерея показывает и дополнительные возможности инструмента: его данные могут использоваться при изучении движения льда и геологического строения засушливых районов.
Так этот этап описал руководитель миссии Клаус Скипал. Первое глобальное томографическое обследование рассчитано примерно на 18 месяцев. Затем аппарат должен перейти к повторным девятимесячным интерферометрическим циклам: сравнение наблюдений позволит следить за изменениями лесов.
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Авторы нового исследования нашли одну из причин, по которым текст рукописи Войнича так трудно поддается прочтению: в XV веке книгу переплели неправильно, из-за чего страницы оказались не на своих местах. Ученые рассчитывают, что это открытие может стать важным шагом к расшифровке документа.
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