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Сбер подтвердил атаку беспилотников на дата-центр в Балаково

Центр обработки данных Сбера в Саратовской области подвергся атаке БПЛА в ночь на 14 октября. В банке заявили, что все системы и сервисы работают штатно. В городе повреждены жилые дома, погибла женщина.

Строительство центра обработки данных Сбера в Балаково, 2 сентября 2022 года. Архивное фото / © Саринформ

Сбер подтвердил, что его центр обработки данных в Балаково Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Об этом 14 октября сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По его словам, произошедшее не нарушило работу банковских систем и сервисов.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — заявил Александр Ведяхин.

Атака произошла в ночь на 14 октября. Однако сведения о состоянии оборудования, возможных повреждениях зданий и размере ущерба банк пока не раскрыл. В опубликованном заявлении также нет данных о пострадавших на территории самого дата-центра.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время ночной атаки в Балаково были повреждены несколько жилых домов и погиб человек. Позднее он уточнил, что погибла женщина, и пообещал помощь ее семье. По словам главы региона, городские инфраструктурные объекты продолжают работать в штатном режиме. О повреждениях дата-центра в сообщении губернатора не говорилось.

Строительство балаковского комплекса началось в сентябре 2021 года. На старте Сбер называл его крупнейшим региональным дата-центром в России и первым проектом федеральной программы создания собственной сети таких площадок. Центр предназначен для хранения и обработки информации банка и его партнеров. Проект реализуют на территории особой экономической зоны.

Меморандум о строительстве Сбер, правительство Саратовской области и «Россети» подписали еще в декабре 2020 года. На сайте Вячеслава Володина указали, что первоначальный план предусматривал три очереди, последнюю из которых рассчитывали завершить в первом квартале 2027 года. Для комплекса предполагалось выделить около 60 тысяч квадратных метров застройки и разместить примерно 120 тысяч серверов. Заявленное пиковое энергопотребление составляло 82 мегаватта.

При запуске строительства банк рассказал о системах охлаждения и управления нагрузками, которые должны были уменьшить расход электроэнергии. Совместное применение этих решений, по расчетам Сбера, позволяло сократить потребление на 30% без снижения отказоустойчивости. В описании проекта фигурировали семь модулей по 500 серверных стоек каждый. Эти показатели относились к планируемому комплексу, а не к числу стоек, работавших на момент нынешней атаки.

В сентябре 2022 года строительную площадку посетил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тогда он рассказал, что часть мощностей центра решили использовать для единой цифровой платформы «ГосТех», на которой разрабатывают государственные сервисы. Представители банка также говорили о создании около 200 рабочих мест для инженеров, IT-специалистов и обслуживающего персонала.

В ноябре 2025 года центр уже принимал посетителей: студенты третьего и четвертого курсов Балаковского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ побывали там на экскурсии. Институт сообщил, что площадка обеспечивает отказоустойчивость и масштабирование IT-инфраструктуры Сбера. Во время встречи студенты обсуждали с сотрудниками возможность прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.

Студенты БИТИ НИЯУ МИФИ в дата-центре Сбера, 11 ноября 2025 года. Архивное фото / © БИТИ НИЯУ МИФИ

Нынешняя атака произошла после ударов по дата-центрам «Яндекса». В ночь на 8 октября пожар возник на площадке компании в Сасово Рязанской области, 9 октября беспилотники повредили центр в Калуге, а 11 октября — во Владимире. После последней атаки «Яндекс» сообщил о полной остановке работы владимирского объекта и повреждении инфраструктуры. Пользователи жаловались на сбои в приложениях такси, доставки еды и других сервисах. Позднее компания заявила, что доступ к ее продуктам постепенно восстанавливается.

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