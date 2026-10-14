Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Сбер подтвердил атаку беспилотников на дата-центр в Балаково
Центр обработки данных Сбера в Саратовской области подвергся атаке БПЛА в ночь на 14 октября. В банке заявили, что все системы и сервисы работают штатно. В городе повреждены жилые дома, погибла женщина.
Сбер подтвердил, что его центр обработки данных в Балаково Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Об этом 14 октября сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По его словам, произошедшее не нарушило работу банковских систем и сервисов.
Атака произошла в ночь на 14 октября. Однако сведения о состоянии оборудования, возможных повреждениях зданий и размере ущерба банк пока не раскрыл. В опубликованном заявлении также нет данных о пострадавших на территории самого дата-центра.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время ночной атаки в Балаково были повреждены несколько жилых домов и погиб человек. Позднее он уточнил, что погибла женщина, и пообещал помощь ее семье. По словам главы региона, городские инфраструктурные объекты продолжают работать в штатном режиме. О повреждениях дата-центра в сообщении губернатора не говорилось.
Строительство балаковского комплекса началось в сентябре 2021 года. На старте Сбер называл его крупнейшим региональным дата-центром в России и первым проектом федеральной программы создания собственной сети таких площадок. Центр предназначен для хранения и обработки информации банка и его партнеров. Проект реализуют на территории особой экономической зоны.
Меморандум о строительстве Сбер, правительство Саратовской области и «Россети» подписали еще в декабре 2020 года. На сайте Вячеслава Володина указали, что первоначальный план предусматривал три очереди, последнюю из которых рассчитывали завершить в первом квартале 2027 года. Для комплекса предполагалось выделить около 60 тысяч квадратных метров застройки и разместить примерно 120 тысяч серверов. Заявленное пиковое энергопотребление составляло 82 мегаватта.
При запуске строительства банк рассказал о системах охлаждения и управления нагрузками, которые должны были уменьшить расход электроэнергии. Совместное применение этих решений, по расчетам Сбера, позволяло сократить потребление на 30% без снижения отказоустойчивости. В описании проекта фигурировали семь модулей по 500 серверных стоек каждый. Эти показатели относились к планируемому комплексу, а не к числу стоек, работавших на момент нынешней атаки.
В сентябре 2022 года строительную площадку посетил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тогда он рассказал, что часть мощностей центра решили использовать для единой цифровой платформы «ГосТех», на которой разрабатывают государственные сервисы. Представители банка также говорили о создании около 200 рабочих мест для инженеров, IT-специалистов и обслуживающего персонала.
В ноябре 2025 года центр уже принимал посетителей: студенты третьего и четвертого курсов Балаковского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ побывали там на экскурсии. Институт сообщил, что площадка обеспечивает отказоустойчивость и масштабирование IT-инфраструктуры Сбера. Во время встречи студенты обсуждали с сотрудниками возможность прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
Нынешняя атака произошла после ударов по дата-центрам «Яндекса». В ночь на 8 октября пожар возник на площадке компании в Сасово Рязанской области, 9 октября беспилотники повредили центр в Калуге, а 11 октября — во Владимире. После последней атаки «Яндекс» сообщил о полной остановке работы владимирского объекта и повреждении инфраструктуры. Пользователи жаловались на сбои в приложениях такси, доставки еды и других сервисах. Позднее компания заявила, что доступ к ее продуктам постепенно восстанавливается.
Комментарии
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
Результаты нового исследования меняют устоявшиеся представления о менопаузе. Ученые пришли к выводу, что это не плавный и постепенный процесс старения, как считалось до сих пор, а резкий, подобный падению с обрыва, физиологический сдвиг во всем организме, происходящий во время последнего менструального цикла.
Ученые уже давно знали, что отдельные клетки материнского организма (а иногда и других членов семьи) могут пройти через плаценту, попасть в организм плода и затем оставаться активными уже после его рождения. Но до новой работы не было понимания, какова доля людей с таким «микрохимеризмом» и насколько может затянуться наличие в организме таких «чужих» клеток.
Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Июня, 2014
Квантовые компьютеры: принципы работы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно