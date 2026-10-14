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BAE Systems испытала новое микроволновое оружие для борьбы с роями дронов

Компания BAE Systems сообщила, что ее микроволновое оружие достигло шестого уровня технологической готовности после масштабных испытаний на открытых полигонах.

Микроволновое оружие / © BAE Systems

BAE Systems представила две технологии противовоздушной обороны, призванные помочь армии США отражать массированные атаки беспилотников, не полагаясь исключительно на обычные ракеты. Системы сочетают оружие на основе мощного микроволнового излучения с артиллерийской установкой, способной применять высокоточные боеприпасы против воздушных и наземных целей.

Разработки показали на выставке Ассоциации армии США (AUSA) в 2026 году. Они предлагают разные способы противодействия растущей угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Одна система использует направленную энергию и поражает дроны без применения традиционных боеприпасов, другая перехватывает цели с помощью высокоскоростных снарядов.

Система BAE Systems на основе мощного микроволнового излучения (High Power Microwave, HPM) поражает группы беспилотников электромагнитной энергией. Она способна последовательно атаковать новые цели, пока сохраняется подача электроэнергии. Это позволяет избежать необходимости постоянно пополнять боекомплект, характерной для обычных систем вооружения. Такая возможность может оказаться особенно ценной при отражении скоординированных атак беспилотников, рассчитанных на перегрузку систем противовоздушной обороны. Ракетные перехватчики имеют ограниченный боезапас, а замена каждой израсходованной ракеты создаёт серьёзную логистическую нагрузку при длительных боевых действиях.

Конструкция HPM более чем на 99% состоит из серийных коммерческих компонентов, доступных на открытом рынке. По словам BAE Systems, такой подход упрощает производство и техническое обслуживание, а также позволяет адаптировать систему к различным условиям эксплуатации.

Модульная конструкция предусматривает четыре варианта размещения: стационарные установки, буксируемые комплексы, интеграцию в боевые машины и установку на морские платформы. Каждый вариант можно адаптировать под конкретные требования к энергоснабжению и условия применения.

BAE также сообщила, что система достигла шестого уровня технологической готовности. Испытания на открытых полигонах подтвердили ее работоспособность. В ходе тестов, в частности, было выполнено несколько миллиардов импульсов микроволнового излучения для изучения воздействия на цели.

Многоцелевая артиллерийская система Multi-Domain Artillery Cannon System (MDACS) предлагает дополнительный способ борьбы с воздушными угрозами. Эта платформа, которую можно перевозить воздушным транспортом, применяет различные высокоточные боеприпасы в зависимости от задачи и типа цели.

Для поражения воздушных объектов MDACS может использовать снаряд Hypervelocity Projectile (HVP). Управляемый боеприпас обеспечивает кинетический способ перехвата приближающихся целей и дополняет возможности микроволнового оружия, действующего за счет направленной энергии.

Кроме того, MDACS может применять Scorpio-XR — высокоточный боеприпас для поражения стационарных и движущихся наземных целей. По заявлению BAE Systems, Scorpio-XR вдвое увеличивает дальность стрельбы по сравнению с существующими высокоточными боеприпасами, запускаемыми из 155-мм артиллерийских орудий.

Увеличенная дальность позволит американским войскам поражать цели с большего расстояния в условиях противодействия со стороны противника. Сочетание возможностей противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным объектам также расширяет потенциальную сферу применения системы на поле боя.

BAE Systems рассматривает обе разработки как взаимодополняющие элементы многоуровневой системы обороны. HPM обеспечивает возможность длительного воздействия на группы беспилотников, тогда как MDACS предлагает дополнительный способ поражения воздушных и наземных целей с помощью снарядов.

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