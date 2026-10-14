Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3579
Посты: 2644
7

BAE Systems испытала новое микроволновое оружие для борьбы с роями дронов

Компания BAE Systems сообщила, что ее микроволновое оружие достигло шестого уровня технологической готовности после масштабных испытаний на открытых полигонах.

Сообщество
# BAE Systems
# беспилотники
# дроны
# оружие
# технологии
Микроволновое оружие / © BAE Systems
Микроволновое оружие / © BAE Systems

BAE Systems представила две технологии противовоздушной обороны, призванные помочь армии США отражать массированные атаки беспилотников, не полагаясь исключительно на обычные ракеты. Системы сочетают оружие на основе мощного микроволнового излучения с артиллерийской установкой, способной применять высокоточные боеприпасы против воздушных и наземных целей.

Разработки показали на выставке Ассоциации армии США (AUSA) в 2026 году. Они предлагают разные способы противодействия растущей угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Одна система использует направленную энергию и поражает дроны без применения традиционных боеприпасов, другая перехватывает цели с помощью высокоскоростных снарядов.

Система BAE Systems на основе мощного микроволнового излучения (High Power Microwave, HPM) поражает группы беспилотников электромагнитной энергией. Она способна последовательно атаковать новые цели, пока сохраняется подача электроэнергии. Это позволяет избежать необходимости постоянно пополнять боекомплект, характерной для обычных систем вооружения. Такая возможность может оказаться особенно ценной при отражении скоординированных атак беспилотников, рассчитанных на перегрузку систем противовоздушной обороны. Ракетные перехватчики имеют ограниченный боезапас, а замена каждой израсходованной ракеты создаёт серьёзную логистическую нагрузку при длительных боевых действиях.

Конструкция HPM более чем на 99% состоит из серийных коммерческих компонентов, доступных на открытом рынке. По словам BAE Systems, такой подход упрощает производство и техническое обслуживание, а также позволяет адаптировать систему к различным условиям эксплуатации.

Модульная конструкция предусматривает четыре варианта размещения: стационарные установки, буксируемые комплексы, интеграцию в боевые машины и установку на морские платформы. Каждый вариант можно адаптировать под конкретные требования к энергоснабжению и условия применения.

BAE также сообщила, что система достигла шестого уровня технологической готовности. Испытания на открытых полигонах подтвердили ее работоспособность. В ходе тестов, в частности, было выполнено несколько миллиардов импульсов микроволнового излучения для изучения воздействия на цели.

Многоцелевая артиллерийская система Multi-Domain Artillery Cannon System (MDACS) предлагает дополнительный способ борьбы с воздушными угрозами. Эта платформа, которую можно перевозить воздушным транспортом, применяет различные высокоточные боеприпасы в зависимости от задачи и типа цели.

Для поражения воздушных объектов MDACS может использовать снаряд Hypervelocity Projectile (HVP). Управляемый боеприпас обеспечивает кинетический способ перехвата приближающихся целей и дополняет возможности микроволнового оружия, действующего за счет направленной энергии.

Кроме того, MDACS может применять Scorpio-XR — высокоточный боеприпас для поражения стационарных и движущихся наземных целей. По заявлению BAE Systems, Scorpio-XR вдвое увеличивает дальность стрельбы по сравнению с существующими высокоточными боеприпасами, запускаемыми из 155-мм артиллерийских орудий.

Увеличенная дальность позволит американским войскам поражать цели с большего расстояния в условиях противодействия со стороны противника. Сочетание возможностей противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным объектам также расширяет потенциальную сферу применения системы на поле боя.

BAE Systems рассматривает обе разработки как взаимодополняющие элементы многоуровневой системы обороны. HPM обеспечивает возможность длительного воздействия на группы беспилотников, тогда как MDACS предлагает дополнительный способ поражения воздушных и наземных целей с помощью снарядов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# BAE Systems
# беспилотники
# дроны
# оружие
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. XII премия «За верность науке» вышла на этап определения финалистов

    13 октября, 18:13

  2. Наступление менопаузы назвали «падением с физиологического обрыва»

    13 октября, 15:34

  3. Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

    13 октября, 15:15

  4. Ученые РАН получили борат серебра, размывающий границу между слоистыми и каркасными структурами

    13 октября, 14:43
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
8 минут назад
представляю, какие тут развернулись бы словесно-бредовые баталии, если было бы название статьи: "Илон Маск стал победителем фотоконкурса о дикой

Престижный фотоконкурс «Фотограф года дикой природы — 2026» объявил победителей

Игорь Корн
9 минут назад
Совершенно естественно что когда крупные цели - жилье и авто - становятся менее доступными из за роста цен, люди переключаются на маленькие радости

«Маленькие радости»: ученые объяснили, почему россияне перестали копить

Дмитрий Караваев
35 минут назад
А статистика есть, кроме двух дат? Выборка за лет 30?

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Сергей Механик
45 минут назад
Сдаётся мне, что эти спутники интересуются и фотографируют не только природу. 🤔

Новейший космический аппарат ESA получил первые снимки Земли

Andrew Bolshakov
2 часа назад
Неплохо так побегал. И ещё побегает.

Perseverance установил рекорд дальности пробега на поверхности Марса

Rinat Bag
5 часов назад
Александр, "никаких автономных роботов на Марсе не только нет, но и не планируется -- ни в каком отдаленном будущем, ни НАСА, никем" — Маск планирует

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Иван Колупаев
6 часов назад
Облако, с тех пор как наука из описательной и эмпирической стала доказательной, старые теории перестали выбрасываться на помойку. Они могут

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Александр Миронов
9 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

NASA нашло на Земле гигантский «кусок Луны»

Александр Березин
11 часов назад
Дмитрий, потеря массы связана с пульсацией тем, что потеря массы происходит в ходе пульсаций. С потерей массы на пульсации орбита звезды слегка

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Анна С.
11 часов назад
ArtemITuser, Россия политически совсем не Европа. Мы Слава Богу-не Европа.

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Анна С.
11 часов назад
Их европейцы европейцами не считают.

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Анна С.
11 часов назад
О мило! Зацвела пустыня цветами,что может быть прекраснее?

Спутник NASA запечатлел редкое цветение австралийской пустыни

Облако в штанах
11 часов назад
Александр, В формулах все красиво. Но как показывает история - наука постоянно меняется, и старые теории выбрасываются по мере накопления знаний (а

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Единственная связь орбит планет и материнской звезды связаны через массу этой звезды.

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Александр Березин
12 часов назад
Облако, "На завтра не могут погоду предсказать, а на миллиард лет вперёд все по полкам раскидали :) " Да, так бывает: между предсказательными

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Облако в штанах
12 часов назад
На завтра не могут погоду предсказать, а на миллиард лет вперёд все по полкам раскидали :) Во времена Пушкина считалось, что Солнце - уголек, который

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Андрей Д.
12 часов назад
О, статья про кошачий язык, молодцы))) про моргание факт, это означает "могу позволить себе не бояться закрыть глаза при тебе", то есть доверие, что

Как сказать кошке на «ее языке», что вы ее любите

Степан Жук
13 часов назад
О да... Стресс виновен в сбое ДНК. А при естественном оплодотворении любой сперматозоид проникает в яйцеклетку? Ой... Внезапно нет. Внезапно отбор

Ученые объяснили проблемы со здоровьем у детей, зачатых через ЭКО

A Б
13 часов назад
Спасибо интересно

На флагах каких стран изображены орлы

N q
17 часов назад
Если упомянуть работу 24 года, на которую данная работа неоднократно ссылается, и обзор на которую тоже был на сайте, то у читателей было бы более

Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

Самые обсуждаемые