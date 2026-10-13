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Олег Гончар
Олег Гончар
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Новый американский беспилотник Troublemaker сможет пролететь почти 1400 километров без посадки

Американский оборонный подрядчик Ideal Aerosmith представил Troublemaker — беспилотный летательный аппарат средней дальности, предназначенный для разведки, наблюдения, отвлечения средств противника и нанесения одноразовых ударов. Дрон рассчитан на применение без аэродромов и развитой наземной инфраструктуры.

Сообщество
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Troublemaker — беспилотный летательный аппарат средней дальности / © Ideal Aerosmith
Troublemaker — беспилотный летательный аппарат средней дальности / © Ideal Aerosmith

По данным компании, Troublemaker способен находиться в воздухе более 10 часов, преодолевать свыше 1380 километров и нести полезную нагрузку массой до 14 килограммов. При этом аппарат можно использовать как одноразовый ударный беспилотник либо возвращать для повторного применения, если выполнение задачи не требует его уничтожения.

Для запуска предусмотрены катапульта или мобильная установка на грузовом автомобиле. Посадка осуществляется на специальную опорную конструкцию — без использования обычной взлетно-посадочной полосы.

Беспилотник предназначен для ведения разведки, наблюдения и сбора информации, выполнения продолжительных разведывательных полетов, применения в качестве ложной цели и нанесения одноразовых ударов. Возможность возвращать аппарат после выполнения задач, не требующих его уничтожения, потенциально позволит снизить эксплуатационные расходы. Реальная экономия будет зависеть от стоимости беспилотника, затрат на его восстановление и особенностей повторного применения. Именно эта гибкость лежит в основе концепции Troublemaker. Вместо того чтобы рассматривать каждый аппарат исключительно как одноразовый боеприпас, военные смогут использовать одну и ту же платформу для разведки или отвлечения противника, оставляя одноразовые ударные миссии для ситуаций, в которых такой подход оправдан. Кроме того, Ideal Aerosmith заявляет о возможности группового применения Troublemaker в составе роев беспилотников.

Согласованное использование нескольких аппаратов могло бы распределить задачи разведки, введения противника в заблуждение и нанесения ударов между разными платформами. Это потенциально усложнило бы обнаружение и приоритет угроз средствами противовоздушной обороны. Однако реальные возможности Troublemaker в составе роев пока остаются неясными. Компания не раскрыла подробностей об уровне автономности аппаратов, архитектуре связи и устойчивости управления в условиях отсутствия GPS или активного радиоэлектронного противодействия.

Ideal Aerosmith сообщила, что уже изготовила 26 аппаратов Troublemaker и перешла к мелкосерийному производству с темпом около двух беспилотников в неделю. При этом, существующая производственная инфраструктура позволяет при росте спроса увеличить выпуск до 20 аппаратов в неделю. Это означало бы десятикратное увеличение темпов производства, однако речь идет о потенциальных возможностях предприятия, а не о подтвержденном объеме заказов или фактическом выпуске.

Компания стремится встроить Troublemaker в более широкую американскую программу развития оборонного производства, делая акцент на защищенности цепочек поставок, модульной конструкции и возможности быстрого наращивания выпуска.

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Сообщество
# беспилотники
# оружие
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