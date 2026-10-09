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Гиперзвуковую ракету Blackbeard впервые показали в момент запуска с наземной установки
Компания Castelion опубликовала, по всей видимости, первое изображение относительно недорогой гиперзвуковой ракеты Blackbeard в момент запуска с наземной установки.
На снимке, опубликованном Castelion в социальной сети X, ракета Blackbeard стартует с пусковой установки, смонтированной на высокомобильном автомобильном шасси. Сама ракета уже неоднократно появлялась на фотографиях, однако новая публикация впервые дает публичное представление о том, как компания планирует разместить и эксплуатировать ее наземную версию.
Согласно ранее раскрытым планам армии США, на начальном этапе предполагается провести демонстрационный запуск Blackbeard с использованием модифицированного транспортно-пускового контейнера семейства боеприпасов для реактивных систем залпового огня — Multiple Launch Rocket System Family of Munitions (MFOM). Затем планируется разработать опытные образцы Blackbeard GL и специализированный пусковой контейнер. В конечном счете армия США намерена провести летные испытания минимально жизнеспособного прототипа, задействовав систему управления огнем высокомобильного ракетно-артиллерийского комплекса M142 HIMARS.
Castelion уже публиковала многочисленные фотографии испытательных образцов Blackbeard, а в начале 2026 года официально представила нынешний вариант внешнего облика ракеты. На снимках видна двухступенчатая конструкция, состоящая из ускорителя и верхнего аппарата, по своим особенностям напоминающего гиперзвуковой планирующий блок или маневрирующую боевую нагрузку.
В отличие от авиационного варианта наземная модификация лишена крестообразных хвостовых стабилизаторов в задней части нижней ступени. В остальном конструкции выглядят схожими.
Точная схема двигательной установки серийной ракеты и особенности ее полета пока не раскрываются. Практически ничего не известно и о ее основных характеристиках. Ранее Castelion допускала, что дальность поражения целей может составлять около 800 километров. Однако при наземном запуске она, вероятно, будет меньше, поскольку ракета не получит дополнительной высоты и скорости, обеспечиваемых самолетом-носителем.
Судя по опубликованной фотографии, пусковая установка использует сравнительно компактный закрытый контейнер. Это соответствует стремлению армии США задействовать существующую инфраструктуру MFOM, а впоследствии — интегрировать ракету в экосистему HIMARS. По снимку нельзя точно определить, сколько ракет сможет нести одна установка. Однако, исходя из ее предполагаемых размеров, размещение двух, а возможно, и четырех боеприпасов выглядит технически осуществимым.
Интерес армии США к Blackbeard GL обусловлен не только характеристиками ракеты, но и ее стоимостью. Военные описывают ее как доступное высокоточное оружие гиперзвукового класса, рассчитанное на массовое производство и поражение подвижных целей, требующих быстрого реагирования, а также укрепленных объектов.
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