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Опубликован первый снимок гиперзвуковой ракеты Blackbeard под крылом F/A-18

Военно-морские силы США рассчитывают получить первые ограниченные запасы гиперзвуковых ракет Blackbeard уже в течение ближайших двух лет. Авиационный вариант перспективной ударной ракеты, разрабатываемой компанией Castelion для ВМС США, впервые засветился в ходе испытаний на истребителе F/A-18E/F Super Hornet.

Гиперзвуковая ракета Blackbeard / © Castelion

Американские военные и Castelion намерены обеспечить первоначальную боевую готовность Blackbeard не позднее августа 2028 года. Речь идет о сравнительно недорогом гиперзвуковом оружии, которое должно дополнить существующие средства поражения и повысить возможности ВМС по нанесению ударов на больших дистанциях.

Ракеты Blackbeard под крылом F/A-18E/F Super Hornet / © Castelion

Фотографию пары испытательных образцов Blackbeard, установленных под правым крылом F/A-18E/F Super Hornet, показали участникам ежегодной конференции американской ассоциации «Тейлхук», состоявшейся в минувшие выходные. На другом снимке был представлен общий вид ракеты сбоку.

Пока неизвестно, где и когда именно был сделан снимок ракеты, установленной на Super Hornet. Еще в марте издание Axios сообщало, что в ближайшее время Blackbeard совершит полет на F/A-18, однако источник этой информации напрямую назван не был.

При этом пока нет подтверждения, что ракета уже совершала самостоятельные испытательные полеты. В презентации ВМС присутствовал пункт «Project Alpha — испытательный запуск гиперзвуковой ракеты в 2026 году», однако из него невозможно понять, состоялся ли такой запуск или речь идет лишь о планах.

Новый снимок позволяет рассмотреть переднюю часть ракеты гораздо лучше. На одной стороне характерного клиновидного носа заметны отверстия или окна. Они направлены вверх на установленном под крылом самолета изделии, хотя для авиационных боеприпасов подобная ориентация сама по себе еще ничего не говорит: после отделения от самолета некоторые элементы конструкции могут менять положение.

Точное устройство системы наведения Blackbeard пока не раскрывается. Однако одно из отверстий в передней части ракеты может быть связано с головкой самонаведения, особенно учитывая, что ВМС США рассматривают Blackbeard прежде всего как средство борьбы с надводными кораблями.

В подобных системах может использоваться тепловизионная инфракрасная головка самонаведения. Ее важным преимуществом является устойчивость к радиоэлектронному подавлению, поскольку такая система не зависит от радиочастотного излучения. Кроме того, пассивный принцип работы не выдает ракете противника сигналами собственного излучения.

Вероятно, система наведения Blackbeard включает и средства навигации, позволяющие ракете сначала выйти в заданный район, а затем обнаружить и поразить цель. Не исключено и наличие нескольких режимов наведения.

Разумеется, отверстия на Blackbeard могут иметь и другое назначение либо присутствовать исключительно на испытательном образце. Однако версия с размещением элементов системы наведения выглядит вполне логичной.

Опубликованный снимок ракеты сбоку позволил предположить, что конструкция Blackbeard может существенно отличаться от традиционных гиперзвуковых крылатых ракет.

На фотографии видна двухступенчатая система. Нижняя часть напоминает ускоритель баллистической ракеты, а над ним расположен элемент, который может представлять собой неоснащенный собственным двигателем гиперзвуковой планирующий блок. В такой схеме разгонная ступень выводит планирующий аппарат на необходимую скорость и высоту, после чего тот отделяется и продолжает движение к цели по гиперзвуковой траектории.

Точные характеристики Blackbeard пока неизвестны. Ранее Castelion намекала, что ракета сможет поражать цели на дальности примерно 800 километров.