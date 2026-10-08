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Переживший приводнение Starship совершил «кругосветное» путешествие и вернулся в район «Звездной базы»

Верхняя ступень транспортной системы Starship — корабль Ship 40, который после приводнения в Индийском океане отказался отправляться на дно, вернулся в район «Звездной базы» SpaceX.

Ship 40 прибыл в порт Браунсвилла / © Jordanguidry6 / Х

История Starship началась 24 июля, когда транспортная система стартовала с космодрома SpaceX в Техасе. После выполнения основных задач полета Ship 40 совершил управляемый вход в атмосферу и приводнился в Индийском океане. Но дальше произошло то, чего от Ship 40, мягко говоря, не ожидали. Вместо разрушения или быстрого затопления аппарат сохранил плавучесть и продолжил дрейфовать по поверхности океана.

Ship 40 прибыл в порт Браунсвилла / © Jordanguidry6 / Х

Для SpaceX это стало неожиданной возможностью. В компании решили не отправлять уцелевший после космического полета аппарат на дно, а попытаться вернуть его на сушу. Это позволило бы не только сохранить необычный экземпляр для последующего изучения, но и получить ценную информацию о том, как конструкция Starship переживает возвращение из космоса и приводнение.

Затем Ship 40 погрузили на полупогружное тяжеловозное судно Forte. Это судно частично погружает палубу под воду, после чего груз заводят над палубой, а затем судно всплывает.

Forte 7 октября доставил аппарат обратно через Индийский океан, вокруг Африки и далее через Атлантику к Техасу. В общей сложности Ship 40 провел в этом путешествии около 75 дней, преодолев примерно 17 000 километров. Сейчас Ship 40 находится в порту Браунсвилла. Оттуда его доставят на территорию «Звездной базы».

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