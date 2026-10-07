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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Истребитель F-16 Block 72 выполнил первый полет

Первый в истории F-16 Block 72 поднялся в воздух, ознаменовав важный этап в развитии программы и многолетних усилиях Марокко по получению того, что Lockheed Martin называет самой совершенной версией истребителя Viper.

Сообщество
# Lockheed Martin
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
# технологии
Истребитель F-16 Block 72 выполнил первый полет / © Lockheed Martin
Истребитель F-16 Block 72 выполнил первый полет / © Lockheed Martin

Первый самолет для Королевских ВВС Марокко (RMAF) — двухместный F-16D — выполнил первый полет на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле, штат Южная Каролина. Теперь самолет пройдет летные испытания, после чего будет передан Марокко.

Интересно, что на одной из опубликованных Lockheed Martin фотографий самолета летчик в передней кабине запечатлен в шлеме Digital Joint Helmet Mounted Cueing System (D-JHMCS). Этот современный шлем довольно редко используется пилотами F-16, и пока неясно, входит ли он в заказ Марокко.

В любом случае именно Марокко первым выбрало конфигурацию Block 72 после того, как правительство США одобрило соответствующую сделку в марте 2019 года.

Тогда Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщило, что Марокко намерено приобрести 25 истребителей F-16C/D Block 72 в рамках пакета стоимостью около 3,787 миллиардов долларов. Предполагалось, что самолеты получат радиолокационную станцию AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с активной фазированной антенной решеткой, новые бортовые вычислительные системы, многофункциональные терминалы распределения информации Link 16, модернизированные навигационные системы, системы целеуказания, установленные на шлеме пилота, а также широкий спектр вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

Главное различие между Block 70 и Block 72 заключается в силовой установке. На F-16 Block 70 используется двигатель General Electric F110-GE-129, тогда как Block 72 оснащается Pratt & Whitney F100-PW-229, обеспечивающим несколько большую тягу. В остальном обе конфигурации имеют практически одинаковый комплекс модернизированных систем и бортового оборудования.

Для Марокко выбор Block 72 связан прежде всего со стремлением обеспечить максимальную унификацию парка. Королевские ВВС уже эксплуатируют F-16C/D Block 52+ с двигателями F100, поэтому новые самолеты хорошо вписываются в существующую инфраструктуру обслуживания. Кроме того, Марокко модернизирует имеющиеся F-16 до стандарта F-16V, который в целом близок к стандарту новых самолетов Block 70/72. В итоге RMAF получит более крупный парк, основу которого составят F-16 единого и значительно модернизированного стандарта.

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Сообщество
# Lockheed Martin
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
# технологии
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