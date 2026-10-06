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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире

В 2025 году заводы по всему миру выпустили почти 100 миллионов транспортных средств. Лидерами стали крупнейшие производственные центры Азии, Северной Америки и Европы.

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Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 20 ведущих стран по объему производства транспортных средств в 2025 году на основе последних данных Международной организации автопроизводителей (OICA). В большинстве случаев статистика включает как легковые, так и коммерческие автомобили, однако состав учитываемых категорий может различаться в зависимости от страны.

В 2025 году Китай установил новый рекорд по производству транспортных средств, продлив до 17 лет свое лидерство в мировом автопроме. За год в стране было выпущено 34,5 миллионов автомобилей — более чем втрое больше, чем в США.

При этом даже столь высокий показатель увеличился еще на 10,4%. Дополнительные 3,2 миллиона автомобилей, произведенные в Китае за год, превышают весь объем годового производства Бразилии.

Индия в 2025 году выпустила почти 6,5 Миллиона транспортных средств, укрепив позиции четвертого крупнейшего производителя автомобилей в мире. Масштаб индийского автопрома во многом объясняется емкостью внутреннего рынка. В 2025 году продажи легковых автомобилей в стране достигли 4,49 миллиона, тогда как на экспорт было отправлено около 860 тысяч машин. Таким образом, автопроизводители получают крупную внутреннюю клиентскую базу, дополняемую спросом на зарубежных рынках.

Россия заняла в рейтинге 17-е место, выпустив более 850 тысяч транспортных средств.

В 2025 году производство сократилось во всех трех крупнейших автомобильных производственных центрах Северной Америки. США, Мексика и Канада вместе выпустили примерно на 491 тысяч транспортных средств меньше, чем в 2024 году. Совокупное снижение составило 3,1%, несмотря на рост мирового производства. За национальными показателями стоит единая производственная сеть. Автомобильные комплектующие могут пересекать границы стран региона до восьми раз еще до окончательной сборки. Поэтому автомобиль, собранный в одной стране, может включать детали и производственные операции, выполненные во всех трех. Такая взаимозависимость означает, что снижение активности на одном сборочном предприятии способно привести к сокращению заказов у поставщиков по другую сторону границы. В то же время новые тарифы и требования к отчетности, введенные в 2025 году, увеличили издержки и объем бюрократической работы в производственной системе, изначально построенной на перемещении комплектующих между странами.

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# инфографика
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# Рейтинги
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