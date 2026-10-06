Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире
В 2025 году заводы по всему миру выпустили почти 100 миллионов транспортных средств. Лидерами стали крупнейшие производственные центры Азии, Северной Америки и Европы.
На инфографике представлены 20 ведущих стран по объему производства транспортных средств в 2025 году на основе последних данных Международной организации автопроизводителей (OICA). В большинстве случаев статистика включает как легковые, так и коммерческие автомобили, однако состав учитываемых категорий может различаться в зависимости от страны.
В 2025 году Китай установил новый рекорд по производству транспортных средств, продлив до 17 лет свое лидерство в мировом автопроме. За год в стране было выпущено 34,5 миллионов автомобилей — более чем втрое больше, чем в США.
При этом даже столь высокий показатель увеличился еще на 10,4%. Дополнительные 3,2 миллиона автомобилей, произведенные в Китае за год, превышают весь объем годового производства Бразилии.
Индия в 2025 году выпустила почти 6,5 Миллиона транспортных средств, укрепив позиции четвертого крупнейшего производителя автомобилей в мире. Масштаб индийского автопрома во многом объясняется емкостью внутреннего рынка. В 2025 году продажи легковых автомобилей в стране достигли 4,49 миллиона, тогда как на экспорт было отправлено около 860 тысяч машин. Таким образом, автопроизводители получают крупную внутреннюю клиентскую базу, дополняемую спросом на зарубежных рынках.
Россия заняла в рейтинге 17-е место, выпустив более 850 тысяч транспортных средств.
В 2025 году производство сократилось во всех трех крупнейших автомобильных производственных центрах Северной Америки. США, Мексика и Канада вместе выпустили примерно на 491 тысяч транспортных средств меньше, чем в 2024 году. Совокупное снижение составило 3,1%, несмотря на рост мирового производства. За национальными показателями стоит единая производственная сеть. Автомобильные комплектующие могут пересекать границы стран региона до восьми раз еще до окончательной сборки. Поэтому автомобиль, собранный в одной стране, может включать детали и производственные операции, выполненные во всех трех. Такая взаимозависимость означает, что снижение активности на одном сборочном предприятии способно привести к сокращению заказов у поставщиков по другую сторону границы. В то же время новые тарифы и требования к отчетности, введенные в 2025 году, увеличили издержки и объем бюрократической работы в производственной системе, изначально построенной на перемещении комплектующих между странами.
Комментарии
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Физики впервые обнаружили, что один из самых классических типов сверхпроводников — соединение YbSb₂ — способен нарушать общепринятое правило физики об «обратимости времени». Раньше ученые считали, что подобным странным свойством обладают только редкие и сложные материалы. Это открытие показывает, что необычные квантовые явления могут скрываться и в гораздо более простых сверхпроводящих соединениях.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Во всем мире мужчины в возрасте от 10 до 39 лет чаще всего погибают в авариях. К такому выводу пришла международная команда исследователей в рамках проекта Global Burden of Disease Study 2023, проанализировав данные 204 стран с 1990 по 2023 год. Работа опубликована в журнале The Lancet Public Health, среди соавторов — профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Августа, 2016
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
7 Октября, 2013
10 советов как взбодрить свой ум
28 Марта, 2019
Фундаментально ли время во Вселенной
29 Апреля, 2015
Ученые шутят
12 Июня, 2016
Когда не станет нефти
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно