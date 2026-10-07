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Как давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал?
Всплеск от Relay 2 зарегистрировали 13 июня 2024 года, а исследование опубликовали в 2025-м. Короткий импульс привлек внимание своей яркостью, но не стал свидетельством «оживления» аппарата. Разбираемся, как установили его источник и какие объяснения предложили ученые.
Необычный радиовсплеск, который поймал австралийский телескоп ASKAP, оказался связан с давно неработающим спутником NASA Relay 2. Наблюдение состоялось 13 июня 2024 года. Команда Клэнси Джеймса из Университета Кертина представила исследование в июне 2025-го; оно также вышло в The Astrophysical Journal Letters. Это история обнаружения и анализа одного события: подтвержденных сообщений о новом таком сигнале в 2026 году найти не удалось.
На момент наблюдения астрономы искали быстрые радиовсплески — краткие импульсы, приходящие из далеких галактик. ASKAP подходит для таких поисков благодаря широкому полю зрения. Как объясняет CSIRO, комплекс в Западной Австралии состоит из 36 антенн диаметром 12 метров, работающих как единый инструмент. Специальные приемники позволяют одновременно охватывать большую область неба, а цифровая обработка выделяет астрономические сигналы в огромном потоке данных.
Импульс от Relay 2 длился менее 30 наносекунд — миллиардных долей секунды. По задержкам прихода сигнала на разные антенны команда определила, что источник находился примерно в 4500 километрах от телескопа. Это расстояние до объекта, а не просто его высота над поверхностью Земли. Сопоставление времени и направления с орбитальным каталогом привело к Relay 2. Такой способ проверки позволил связать всплеск с конкретным аппаратом.
Другой подсказкой стала почти отсутствовавшая дисперсия: сигнал на разных радиочастотах приходил практически одновременно. Плазма на пути от далекой галактики обычно растягивает радиовсплеск, задерживая низкие частоты сильнее высоких. У ближайшего к Земле источника длинного межгалактического пути нет. Поэтому необычное событие можно было отличить от тех космических вспышек, ради которых велись наблюдения, еще до окончательного определения его происхождения.
Один из участников работы, астрофизик Адам Деллер из Суинбернского технологического университета, рассказал центру OzGrav:
Relay 2 принадлежит к раннему поколению спутников связи. Его запустили 21 января 1964 года. Исторический справочник NASA описывает, как аппараты программы ретранслировали телевидение, телефонные разговоры и цифровые сигналы между наземными станциями. Уже 29 января Relay 2 участвовал в передаче в США фрагмента зимней Олимпиады в Инсбруке. На нем установили улучшенные солнечные элементы, систему регулирования питания и радиационную защиту. Эксплуатацию завершили осенью 1965 года.
К 1967 году оба ретранслятора вышли из строя. Зарегистрированный десятилетия спустя наносекундный всплеск не соответствует обычной работе бортовой аппаратуры. В научной статье авторы рассматривают две версии: электростатический разряд на поверхности и столкновение с микрометеороидом, создавшее плазму. Они склоняются к первой, но не считают механизм доказанным. Для разряда не требуется исправный передатчик: электрический заряд может накапливаться и на выведенном из эксплуатации аппарате.
Слово «громкий» здесь описывает интенсивность зарегистрированного радиоизлучения. Телескоп не записал звук и не принял осмысленное сообщение с борта. В этом и состоит необычность находки: давно отключенный объект способен создавать заметные радиопомехи без восстановления штатной связи. Сами исследователи связывают интерес к событию не с возвращением старого спутника в строй, а с физикой коротких вспышек в околоземном пространстве.
У работы есть два практических направления. Такие импульсы нужно учитывать при поиске настоящих астрофизических событий, чтобы близкий источник не приняли за далекий. Одновременно наблюдения потенциально могут помочь дистанционно отслеживать опасные для действующих спутников разряды. Пока это исследовательская возможность: один случай не дает ни надежной статистики частоты вспышек, ни готовой системы предупреждения об отказах космической техники.
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