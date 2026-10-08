Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Кладбище инноваций: какие разработки Google провалились
Google — одна из наиболее известных и успешных технических компаний в мире. Специалисты компании постоянно пытаются придумать что-то новое, вот только не все инновации оказываются одинаково удачными.
Google регулярно пытается предложить рынку что-то новое или дать свой ответ трендам. Это способствует развитию бизнеса и одновременно приводит к многочисленным провалам. Таким провалам даже посвящен отдельный сайт, куда попадают творения, идеи и «инновации», которые так и не смогли стать успешными и в итоге отправились на «кладбище инноваций».
Один из таких печально известных проектов — Google Glass. Провалилась она по нескольким причинам, одна из которых — цена в 1500 долларов. Кроме того, возникали и вопросы к конфиденциальности. Если кто-то носил такую гарнитуру, это ассоциировали со вторжением в чью-то частную жизнь. В некоторых странах технологию запретили. Сняли ее с производства в 2015 году.
Пытался Google и создать свою социальную сеть Google+. Однако некоторые пользователи Gmail сочли, что им фактически навязывают соцсеть. Другой проблемой стала уязвимость в безопасности, из-за которой раскрылись данные 500 тысяч пользователей.
Google Wave — попытка объединить почту, систему мгновенных сообщений и социальную сеть. Однако этот проект оказался слишком запутанным для большинства пользователей. В итоге Google прекратила разработку всего через год после премьеры в 2010 году.
Google Reader в глазах общества сложно будет называть провалом. Простая программа для чтения RSS-каналов полюбилась многим. Однако в марте 2013 года Google объявила о ее закрытии.
Nexus Q — медиаплеер в форме сферы, представленный в 2012 году. Однако он оказался слишком странным и дорогим. Стоил он 299 долларов, а для его работы требовалось устройство Android. В итоге Google отказался от плеера еще до его выхода на массовый рынок.
Project Ara — это попытка реализовать мечту о модульном телефоне. Согласно концепции, там можно было бы менять такие компоненты, как камера или аккумулятор. Однако проект приостановили в 2016 году. До потребителей он так и не дошел.
Google Daydream — мобильная платформа виртуальной реальности (VR). Подключая смартфон к гарнитуре, люди фактически теряли к нему доступ — не могли получать звонки и текстовые сообщения. Проект не пользовался большой популярностью и в 2019 году его закрыли.
Google Clips — маленькая камера за 249 долларов, оснащенная искусственным интеллектом. По задумке, она должна была автоматически запечатлеть важные моменты. Вот только многие сочли, что ИИ работает непоследовательно. Да и сама его цель оставалась неясной. В итоге проект закрыли в 2019 году.
Комментарии
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
После извержения вулкана люди могут лишиться урожая и запасов пищи. Археологи выяснили, что древние жители Коста-Рики выращивали деревья и корнеплоды: такой «съедобный лес» мог помогать им переживать извержения Ареналя.
Пациенты с избыточной массой тела или ожирением на момент постановки диагноза «деменция» живут ощутимо дольше тех, у кого вес в пределах нормы. Наличие дополнительных килограммов снижает риск смертности при этом нейродегенеративном заболевании на 16-27%. Однако эти результаты не должны служить поводом специально набирать вес, подчеркнули авторы исследования.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
26 Июля, 2014
Зачем самки кричат во время секса?
12 Января, 2017
2027: Каким будет ваш дом через 10 лет
17 Июня, 2022
Что мы можем извлечь из «черного ящика»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно