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Кладбище инноваций: какие разработки Google провалились

Google — одна из наиболее известных и успешных технических компаний в мире. Специалисты компании постоянно пытаются придумать что-то новое, вот только не все инновации оказываются одинаково удачными.

Google Glass / © Dan Leveille, Wikimedia

Google регулярно пытается предложить рынку что-то новое или дать свой ответ трендам. Это способствует развитию бизнеса и одновременно приводит к многочисленным провалам. Таким провалам даже посвящен отдельный сайт, куда попадают творения, идеи и «инновации», которые так и не смогли стать успешными и в итоге отправились на «кладбище инноваций».

Один из таких печально известных проектов — Google Glass. Провалилась она по нескольким причинам, одна из которых — цена в 1500 долларов. Кроме того, возникали и вопросы к конфиденциальности. Если кто-то носил такую гарнитуру, это ассоциировали со вторжением в чью-то частную жизнь. В некоторых странах технологию запретили. Сняли ее с производства в 2015 году.

Пытался Google и создать свою социальную сеть Google+. Однако некоторые пользователи Gmail сочли, что им фактически навязывают соцсеть. Другой проблемой стала уязвимость в безопасности, из-за которой раскрылись данные 500 тысяч пользователей.

Google Wave — попытка объединить почту, систему мгновенных сообщений и социальную сеть. Однако этот проект оказался слишком запутанным для большинства пользователей. В итоге Google прекратила разработку всего через год после премьеры в 2010 году.

Google Reader в глазах общества сложно будет называть провалом. Простая программа для чтения RSS-каналов полюбилась многим. Однако в марте 2013 года Google объявила о ее закрытии.

Nexus Q — медиаплеер в форме сферы, представленный в 2012 году. Однако он оказался слишком странным и дорогим. Стоил он 299 долларов, а для его работы требовалось устройство Android. В итоге Google отказался от плеера еще до его выхода на массовый рынок.

Project Ara — это попытка реализовать мечту о модульном телефоне. Согласно концепции, там можно было бы менять такие компоненты, как камера или аккумулятор. Однако проект приостановили в 2016 году. До потребителей он так и не дошел.

Google Daydream — мобильная платформа виртуальной реальности (VR). Подключая смартфон к гарнитуре, люди фактически теряли к нему доступ — не могли получать звонки и текстовые сообщения. Проект не пользовался большой популярностью и в 2019 году его закрыли.

Google Clips — маленькая камера за 249 долларов, оснащенная искусственным интеллектом. По задумке, она должна была автоматически запечатлеть важные моменты. Вот только многие сочли, что ИИ работает непоследовательно. Да и сама его цель оставалась неясной. В итоге проект закрыли в 2019 году.

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