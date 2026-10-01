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Голубая лагуна Венеции: спутник показал, как выглядят каналы с высоты

Ярко-голубые воды Венецианской лагуны в Италии и знаменитые каналы города особенно хорошо выделяются на новом снимке в естественных цветах, сделанном из космоса.

Спутник запечатлел голубую лагуну вокруг каналов Венеции / © IRIDE

На новом изображении, полученном спутником европейской программы IRIDE, запечатлена Венецианская лагуна — залив Адриатического моря, в котором расположен город Венеция.

Спутниковая группировка IRIDE включает шесть созвездий космических аппаратов, обращающихся вокруг Земли и собирающих подробные данные и изображения поверхности нашей планеты.

Почему этот снимок так впечатляет?

Венеция знаменита своим Гранд-каналом и разветвленной сетью каналов, по которым передвигаются на гондолах. Построенный на множестве островов, этот прибрежный город неразрывно связан с водой, среди которой он расположен.

На снимке из космоса особенно хорошо видно, насколько тесно каждый изгиб города переплетается с окружающими его водами.

Ярко-голубой цвет воды обусловлен присутствующими в ней взвешенными наносами. В верхней правой части изображения видны также илистые отмели и солончаковые болота — они окрашены в темно-коричневые и зеленые оттенки. Огромное разнообразие водных экосистем этого региона стало средой обитания не только для людей, живущих в Венеции, но и для множества представителей животного мира — например, птиц, населяющих солончаковые болота.

Однако воды Венецианской лагуны, несмотря на их удивительную природную красоту, одновременно представляют угрозу для города и его жителей. Уровень моря продолжает повышаться, а Венеция из-за своей тесной связи с окружающей водой особенно уязвима перед последствиями изменения климата. Кроме того, город ежегодно фактически «опускается» примерно на два миллиметра.

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