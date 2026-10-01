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Голубая лагуна Венеции: спутник показал, как выглядят каналы с высоты
Ярко-голубые воды Венецианской лагуны в Италии и знаменитые каналы города особенно хорошо выделяются на новом снимке в естественных цветах, сделанном из космоса.
На новом изображении, полученном спутником европейской программы IRIDE, запечатлена Венецианская лагуна — залив Адриатического моря, в котором расположен город Венеция.
Спутниковая группировка IRIDE включает шесть созвездий космических аппаратов, обращающихся вокруг Земли и собирающих подробные данные и изображения поверхности нашей планеты.
Почему этот снимок так впечатляет?
Венеция знаменита своим Гранд-каналом и разветвленной сетью каналов, по которым передвигаются на гондолах. Построенный на множестве островов, этот прибрежный город неразрывно связан с водой, среди которой он расположен.
На снимке из космоса особенно хорошо видно, насколько тесно каждый изгиб города переплетается с окружающими его водами.
Ярко-голубой цвет воды обусловлен присутствующими в ней взвешенными наносами. В верхней правой части изображения видны также илистые отмели и солончаковые болота — они окрашены в темно-коричневые и зеленые оттенки. Огромное разнообразие водных экосистем этого региона стало средой обитания не только для людей, живущих в Венеции, но и для множества представителей животного мира — например, птиц, населяющих солончаковые болота.
Однако воды Венецианской лагуны, несмотря на их удивительную природную красоту, одновременно представляют угрозу для города и его жителей. Уровень моря продолжает повышаться, а Венеция из-за своей тесной связи с окружающей водой особенно уязвима перед последствиями изменения климата. Кроме того, город ежегодно фактически «опускается» примерно на два миллиметра.
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Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
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