Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Таджикистане продолжили возведение самой высокой плотины в мире
В самом центре Центральной Азии, среди гор Таджикистана, Рогунская плотина продолжает расти, приближаясь к новому рекорду — званию самой высокой плотины в мире.
Тело плотины достигло отметки 1155 метров над уровнем моря, что соответствует примерно 190 метрам из запланированных 335 метров после завершения строительства. Это достижение — не просто очередной рекорд строительной площадки: оно открывает возможность для дальнейшего повышения уровня воды в водохранилище — до отметки 1140 метров над уровнем моря.
Больше воды означает прежде всего больше возобновляемой энергии, поскольку у Рогунской ГЭС есть уникальная особенность: она уже вырабатывает электроэнергию, несмотря на продолжающееся строительство. Две из шести предусмотренных проектом турбин уже работают, а постепенное заполнение водохранилища обеспечит больший объем доступной воды и больший напор, что позволит увеличивать выработку электроэнергии еще на этапе строительства.
Рогунская плотина представляет собой каменно-набросную плотину с глиняным ядром. Для ее возведения русло реки Вахш было отведено через два подземных тоннеля, что позволило начать работы на фундаменте. Основание ядра разделили на восемь блоков длиной от 20 до 25 метров каждый, образующих в общей сложности участок протяженностью 180 метров. Для их строительства потребовалось около 290 000 кубических метров укатанного бетона.
Достигнутая отметка также демонстрирует масштаб строительной площадки. Уже уложено более половины предусмотренного проектом объема материала тела плотины, а для укрепления основания и создания противофильтрационной цементационной завесы выполнено свыше 500 000 погонных метров бурения. Это чрезвычайно сложная инженерная задача, реализуемая в горной местности с использованием специально разработанной производственной системы, способной перемещать огромные объемы материалов.
Энергетическое значение Рогуна выходит далеко за пределы его впечатляющего инженерного масштаба. После ввода в эксплуатацию всех шести турбин установленная мощность 3600 мегаватт позволит плотине вдвое увеличить нынешний объем производства электроэнергии в Таджикистане. Это особенно важно для страны с населением около 10,3 миллиона человек, где гидроэнергетика является основным источником энергии, а значительная часть населения по-прежнему сталкивается с дефицитом электроэнергии, особенно в зимние месяцы.
Таким образом, Рогун изначально создавался как ответ на национальную потребность, однако его значение может выйти далеко за пределы Таджикистана. Производимая ГЭС электроэнергия сможет укрепить энергетическую торговлю с соседними странами и способствовать изменению энергетического баланса Центральной Азии. В рамках развития проекта рассматривается возможность экспорта части электроэнергии в Узбекистан и Казахстан, а также ее поставок в рамках региональных энергетических обменов.
Комментарии
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Августа, 2016
Внутренняя кухня астронавтов: что едят на МКС
11 Сентября, 2015
Самые сильные животные
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно