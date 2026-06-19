Амазонский паук притворился зомбирующим пауков грибом
Биологи обнаружили в Амазонии новый вид пауков, имеющий уникальную особенность. Пауки этого вида полностью имитируют внешний вид и отчасти поведение паразитического гриба семейства кордицепсов, прицельно поражающего пауков.
Группа исследователей из Германии и Эквадора описала в журнале Zootaxa новый вид пауков из эквадорской Амазонии, отличающийся необычной формой мимикрии. Это первый задокументированный случай, когда паук маскируется под паразитический гриб, который специализируется на пауках.
Паука вида Taczanowskia waska впервые обнаружили в так называемом коридоре Льянганатес-Сангай — регионе на восточных склонах Анд, соединяющем два национальных парка Эквадора: Льянганатес (на севере) и Сангай (на юге). Этот регион считается одним из наиболее биологически разнообразных районов Амазонии, где обитает очень много эндемичных (присущих только этой местности) видов.
История началась с публикации на платформе гражданской науки iNaturalist. Один из пользователей выложил фото, как он посчитал, гриба рода Gibellula семейства Cordycipitaceae, паразитирующего на пауках. Однако другие пользователи пришли к выводу, что это не гриб, а сам паук, что побудило ученых к исследованию.
Распространенные в тропических и субтропических лесах Южной Америки, Африки и Азии грибы рода Gibellula принадлежат к тому же семейству, что и более известный гриб кордицепс, который паразитирует в основном на муравьях, а также на других насекомых. Кордицепс еще называют «зомбогрибом», поскольку, как считается, он может манипулировать поведением организма-хозяина.
Gibellula, заражая своими спорами организм паука, покрывает его тело плотным слоем белого, желтоватого или зеленоватого мицелия. Мицелий прорастает внутрь и развивается в тканях паука. На поверхности зараженного тела паука гриб образует синеметы — прямостоячие плодовые тела в виде стебельков.
Некоторые виды Gibellula, подобно кордицепсу, меняют поведение зараженных пауков, заставляя тех перед смертью покидать укромные места и подниматься на потолки пещер или ветки деревьев, чтобы воздушные потоки распространили споры. Во время ночного полевого обследования местности авторы исследования сначала тоже, как и автор публикации на платформе iNaturalist, приняли паука за гриб, что показывает, насколько убедительна его маскировка.
Taczanowskia waska внешне очень похож на плодовое тело грибов рода Gibellula. У него есть такие же вытянутые структуры, отходящие от брюшка, и светлая окраска, которая создает впечатление наросшего сверху мицелия.
Поведение паука усиливает эту иллюзию. Он остается неподвижным на нижней стороне листьев, в том же месте, где обычно встречаются грибы Gibellula.
По мнению ученых, это сочетание внешнего вида и поведения указывает на очень высокоспециализированную адаптацию. Сливаясь с окружающей средой и представляя собой нечто, что хищники, скорее всего, проигнорируют, паук может снижать шансы быть съеденным. Маскировка также может помогать ему во время охоты, позволяя оставаться незамеченным до подходящего момента.
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